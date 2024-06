Maurice: Ak vo voľby vyhrá RN, Francúzsko bude čakať hospodársky otras

Brusel/Paríž 18. júna (TASR) - Francúzska krajne pravicová strana Národné združenie (RN) Mariny Le Penovej sa podľa Erica Mauricea z Centra pre európsku politiku (EPC) bude v predvolebnej kampani vyhýbať otázkam na svoj program, ktorý je podľa neho vo viacerých bodoch neuskutočniteľný. Namiesto toho sa bude naďalej prezentovať ako strana, ktorej môžu ľudia dôverovať a je pripravená vládnuť, povedal pre TASR analytik z EPC v Bruseli.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vypísaním predčasných parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 30. júna a 7. júla, snaží podľa Mauricea zmeniť politickú situáciu v krajine - aby RN ešte viac neposilnilo pred prezidentskými voľbami v roku 2027. V súčasnosti podľa neho vidieť oslabovanie podpory Macronovej strany Obroda (RE), pričom jej hrozí ďalší pokles.



Situácia pred voľbami sa vyvíja pomerne rýchlo, uviedol Maurice. Upozornil na ľavú stranu politického spektra, ktorá sa spojila do Nového ľudového frontu a dohodla sa na koaličnom programe. "Nikto však nevie, kto je vedúcou silou a kto by bol kandidátom na post premiéra, ak by koalícia zvíťazila," povedal pre TASR.



Na pravej strane spektra zas poukázal na situáciu Republikánov (LR). Ich predseda Eric Ciotti chcel v predčasných parlamentných voľbách uzavrieť pakt s krajnou pravicou, za čo ho spolustraníci vylúčili zo svojich radov.



Macron zas vyzýva na vytvorenie veľkej skupiny umiernených politikov, ktorí by bojovali proti krajnej pravici a radikálnej ľavici. "Nemá však žiadnu kontrolu nad tým, ako sa umiernení politici reorganizujú. Zatiaľ najpravdepodobnejším výsledkom je zablokovaný parlament, ktorý by značne sťažil hľadanie centristickej koalície," uviedol analytik z EPC.



RN podľa neho bude pokračovať v tom, čo mu fungovalo počas kampane do eurovolieb. Maurice pre TASR dodal, že strana sa vzdala svojich najkontroverznejších sľubov. Podobne ako v kampani pred voľbami do EP však bude podľa analytika jej hlavným cieľom vyhnúť sa odpovediam na svoj program, ktorý je v mnohých otázkach "nesúrodý a bolo by ho veľmi ťažké realizovať".



V prípade víťazstva RN v parlamentných voľbách a následnému napĺňaniu programu strany by v krajine podľa Mauricea došlo k hospodárskemu otrasu. Upozornil na to, že po ohlásení predčasných volieb poklesla hodnota akcií francúzskych firiem a trhy sú v napätí. "Dôsledkom napĺňania programu by bolo zníženie príjmov a zvýšenie výdavkov, pričom Francúzsko má už teraz veľký deficit a verejný dlh. Problémom by bol aj právny štát," tvrdí analytik.



Maurice vidí hrozbu v podobe RN aj na medzinárodnej scéne. Ak RN uplatní svoj program, bude to podľa jeho slov znamenať politickú a inštitucionálnu krízu Európskej únie a oslabenie jednoty NATO. "Otázkou je, či by sa strana správala ako talianska premiérka Giorgia Meloniová - alebo ako maďarský premiér Viktor Orbán, avšak s jednou z najväčších ekonomík a armád Únie," zakončil pre TASR Eric Maurice z EPC.