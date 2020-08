Neďaleko ropnej škvrny v Mauríciu objavili 24 uhynutých delfínov

Port Louis 28. augusta (TASR) - Sedem uhynutých delfínov objavili vo štvrtok na pláži v Mauríciu. O deň skôr pritom už objavili v tejto oblasti - neďaleko ropnej škvrny, ktorá vznikla po nehode japonskej nákladnej lode, - 17 uhynutých delfínov.



"Dnes ráno sme našli v stave rozkladu sedem ďalších delfínov," povedal vo štvrtok agentúre Reuters Jasvin Sok Appadu z maurícijského ministerstva rybolovu.



Environmentálna organizácia Greenpeace vyzvala maurícijskú vládu na "naliehavé vyšetrovanie s cieľom určenia príčiny úhynu" delfínov a zistenia, či medzi ním "a ropnou škvrnou z (lode) Wakashio existuje prepojenie".



Škvrna vznikla po nehode japonskej lode MV Wakashio plaviacej sa pod panamskou vlajkou, ktorá 25. júla narazila na plytčinu pri koralovom útese a približne o týždeň na to z nej začali unikať ropné látky, pripomína Reuters.



Z celkového nákladu 4000 ton vykurovacieho oleja do oceánu uniklo približne 1000 ton. Japonská spoločnosť Nagashiki Shipping odčerpala zvyšných 3000 ton. Loď sa krátko po tom rozlomila na dve časti.



Celkové dôsledky ropnej škvrny a ich dosah na životné prostredie ešte nie sú známe. Vedci však už varovali pred rozsiahlou hroziacou ekologickou katastrofou, z ktorej by sa táto ostrovná africká krajina závislá na turizme mohla spamätávať celé desaťročia.



Maurícijský premiér Pravind Jugnauth vyhlásil v dôsledku úniku ropných látok 8. augusta v krajine stav environmentálnej núdze. Niektorí aktivisti ale vládu kritizujú za to, že vo veci nekonala dostatočne rýchlo.



Greenpeace žiada okrem prešetrenia úhynu delfínov aj dôkladné vyšetrenie celej nehody. Organizácia uviedla, že nie je jasné, prečo nákladná loď priplávala tak nebezpečne blízko k útesu, a prečo orgánom trvalo celé dni, kým prišli na miesto.