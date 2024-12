Maurícius obnovil rokovania s Britániou o Čagoských ostrovoch

Port Louis 18. decembra (TASR) - Historická dohoda o odovzdaní britskej kontroly nad strategickými Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu bola spochybnená po tom, ako nový maurícijský premiér Navin Ramgoolam na poslednú chvíľu predložil "protinávrhy". TASR o tom informuje podľa stredajšej správy tlačovej agentúry AFP.



Británia po desaťročiach rokovaní v októbri súhlasila s odovzdaním Čagoských ostrovov svojej bývalej kolónii Mauríciu. Podmienkou bolo, že na najväčšom ostrove Diego Garcia môže zostať vojenská základňa Spojených štátov.



Ramgoolam sa ujal funkcie v novembri po drvivom volebnom víťazstve. V utorok uviedol, že má pochybnosti o tejto dohode.



Hoci Maurícius "je stále ochotný uzavrieť dohodu so Spojeným kráľovstvom, návrh dohody, ktorý nám bol predložený po parlamentných voľbách, by podľa nášho názoru nepriniesol výhody, ktoré by národ mohol od takejto dohody očakávať", vyhlásil Ramgoolam.



Podrobnosti o protinávrhoch neuviedol. Povedal, že Británia začiatkom tohto týždňa vydala odpoveď, ktorú "v súčasnosti posudzuje" jeho vláda.



Októbrová dohoda znamenala významný obrat po desaťročiach britského odmietania maurícijských nárokov na zvrchovanosť nad Čagoskými ostrovmi. Obe krajiny v spoločnom vyhlásení uviedli, že konečná zmluva zaručí zachovanie vojenskej základne na ostrove Diego Garcia "aj v ďalšom storočí".



Británia sa v roku 1965 rozhodla oddeliť Čagoské ostrovy od Maurícia a zriadiť na nich vojenskú základňu, ktorú prenajala Spojeným štátom. Maurícius získal nezávislosť od Británie v roku 1968, zatiaľ čo Čagoské ostrovy boli až do októbra zámorským územím Spojeného kráľovstva.



Vojenská základňa na ostrove Diego Garcia má strategickú polohu pre diaľkové bombardéry a lode, čo sa prejavilo najmä počas vojen v Afganistane a Iraku.