Port Louis 13. mája (TASR) - Maurícius oznámil víťazstvo nad koronavírusom po tom, čo úrady hlásili nula aktívnych pacientov, píše agentúra AFP.



Maurícius nezaznamenal nové prípady nákazy už 17 dní.



"Dnes sme 17 dní bez jediného nového prípadu. Maurícius má nula aktívnych prípadov," povedal minister zdravotníctva Kailesh Jagutpal v televíznom prejave.



Africká ostrovná krajina bola jednou z prvých, ktorá zaviedla prísne opatrenia obmedzenia pohybu, uzavrela hranice a dokonca nariadila zatvorenie supermarketov.



Vrchol epidémie (332 nakazených) nastal už šesť týždňov po tom, ako krajina zaznamenala prvý prípad nákazy.



Minister zdravotníctva však zároveň varoval, že hoci Maurícius vyhral bitku, vojna naďalej trvá. Obyvateľov vyzval, aby zostali opatrní.



Od 15. mája sa opatrenia zmiernia. Vláda povolila otvorenie pekární, mäsiarstiev a obchodov s rybami. Väčšina obchodov vrátane barov, kaviarní, obchodných centier a trhov zostane zatvorená.



Školy sú zatvorené až do 1. augusta rovnako ako pláže.



Parlament v súčasnosti rokuje o dvoch návrhoch zákonov, ktoré by mali umožniť postupný návrat do normálneho života od 2. júna. Ľudskoprávne organizácie však upozorňujú, že oba návrhy ohrozujú individuálne slobody a práva pracovníkov.



Návrhy zákonov dávajú zamestnávateľom právo urýchlene vyhodiť zamestnanca s odstupným vo výške jednomesačného platu. Polícii zase dávajú právo vstúpiť do súkromného príbytku bez súdneho príkazu.



Vláda sa bráni obetami, ktoré musí každý občan podstúpiť v boji proti koronavírusu.