Zatkli kapitána havarovaného japonského tankera

Port Louis 18. august (TASR) - Maurícijská polícia v utorok zatkla kapitána japonskej lode s nákladom vykurovacieho oleja, ktorá koncom júla narazila na plytčinu v Indickom oceáne, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie polície.



"Dnes sme zatkli kapitána a jeho prvého dôstojníka. Obaja boli predvedení na súd na základe predbežného obvinenia. Vyšetrovanie sa začne zajtra (v stredu) vypočúvaním ostatných členov posádky," uviedol hovorca policajného zboru.



Kapitán a jeho prvý dôstojník boli obvinení z pirátstva a násilia na mori. Na súde sa objavia 25. augusta.



Japonský tanker narazil na plytčinu na koralovom útese 25. júla. Z celkového nákladu 4000 ton vykurovacieho oleja do oceánu uniklo približne 1000 ton. Japonská spoločnosť Nagashiki Shipping odčerpala zvyšných 3000 ton. V nedeľu sa loď rozlomila na dve časti.



Maurícijská vláda v pondelok oznámila, že väčšiu časť lode príslušné orgány odtiahnu do hlbšej vody a potopia. Menšiu časť rozdelia na menšie kusy a odstránia.



Naďalej nie je jasné, prečo sa loď, ktorá smerovala zo Singapuru do Brazílie, ocitla tak blízko ostrova.



Maurícijský premiér Pravind Jugnauth v dôsledku úniku ropných látok vyhlásil 8. augusta stav environmentálnej núdze. Niektorí aktivisti však tvrdia, že vláda konala pomaly.



Medzinárodná nezisková organizácia na ochranu životného prostredia Greenpeace žiada dôkladné a úplné vyšetrenie nehody. Uviedla, že nie je jasné, prečo nákladná loď priplávala tak nebezpečne blízko k útesu a prečo orgánom trvalo celé dni, kým prišli na miesto.