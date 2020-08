Zabrániť ekologickej katastrofe sa pokúsi aj tím expertov OSN

Port Louis 12. augusta (TASR) - Tím expertov OSN pricestoval v utorok na ostrov Maurícius, aby tam pomohol zabrániť ďalšiemu rozšíreniu ropných škvŕn v chránenom prostredí koralových útesov a mokradí. Miestne úrady upozornili, že loď, z ktorej ropné látky unikajú, sa môže kedykoľvek rozlomiť, pretože trhliny v jej trupe sa každým ďalším dňom zväčšujú.



Ako informovala agentúra AFP, Mauríciu už prišlo na pomoc Francúzsko, ktoré zo svojho ostrova Réunion počas uplynulého víkendu poslalo viac ako 20 ton technického vybavenia - vrátane 1,3 kilometra ochranných ramien, ktoré majú brániť prieniku ropných látok k pobrežiu, prečerpávacích zariadení a inej pomoci. Francúzsko vyslalo aj skupinu svojich špecialistov.



Japonsko poskytlo Mauríciu ako pomoc šesťčlenný tím vrátane členov svojej pobrežnej stráže.



Pomoc Japonska súvisí s tým, že loď Wakashio, ktorá pri Mauríciu narazila na plytčinu, prevádzkuje japonská spoločnosť Mitsui OSK Lines.



Za uplynulých päť dní z tejto lode do mora uniklo približne 1180 ton paliva, ktoré sa dostalo do blízkosti útesu Pointe d'Esny, čo je miesto lemované idylickými plážami a útesmi a je útočiskom pre vzácne a endemické druhy voľne žijúcich živočíchov. V blízkosti pobrežia sa nachádzajú aj chránené mokrade.



Od piatku pozdĺž pobrežia pracujú aj tisíce dobrovoľníkov, ktorí sa rozmiestňovaním improvizovaných bariér zo slamy snažia zabrániť znečisteniu pevniny.



Spoločnosť Mitsui OSK Lines v utorok uviedla, že na lodi zostalo ešte asi 1800 ton paliva. Spresnila, že prasklina vo vnútri trupu lode sa zväčšila. Keďže túto loď nie je možné navigovať, je priviazaná k remorkéru a more ju nebude unášať, ubezpečila spoločnosť.



Anonymné zdroje pre AFP uviedli, že loď Wakashio bola na ceste z Číny do Brazílie.



Kapitána, ktorý je občanom Indie, a niekoľko členov posádky v utorok vypočúvala maurícijská polícia. Ostrovné úrady sa snažia zistiť, prečo bolo plavidlo tak blízko k mauricijskému pobrežiu.



Zdroj blízky vyšetrovaniu uviedol, že "všetko závisí od toho, aké údaje sa juhoafrickým odborníkom podarí získať z čiernej skrinky" plavidla.



Maurícius a jeho 1,3 milióna obyvateľov sú zásadným spôsobom závislí od mora, pokiaľ ide o rybolov a turistiku. Ostrov si vybudoval povesť krajiny úspešnej v oblasti ochrany životného prostredia a vyhľadávanej milovníkmi prírody.