Maurícius zrušil karanténu lode pre podozrenie na choleru po testoch

Port Louis 27. februára (TASR) – Výletná loď Norwegian Dawn s viac než 3000 osobami na palube dostala v pondelok povolenie zakotviť v ostrovnom štáte Maurícius v Indickom oceáne. Loď bola jeden deň v karanténe pre podozrenie na choleru, testy to však nepotvrdili. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Úrady na Mauríciu v nedeľu lodi zabránili zakotviť v prístave metropoly krajiny Port Louis po tom, ako sa u 15 osôb na palube objavilo zvracanie a hnačky. Úrady odobrali na palube vzorky vody na analýzu, chorých izolovali. Podozrenie na choleru sa nepotvrdilo, chorí trpeli miernymi príznakmi gastroenteritídy vírusového pôvodu.



Úrady testujú na choleru aj potraviny na palube lode. Výsledky zatiaľ známe nie sú, úrady však vyjadrili spokojnosť po tom, ako testy vyvrátili podozrenie na prítomnosť cholery vo vode.



Loď Norwegian Dawn vyrazila na svoju plavbu 13. februára z Juhoafrickej republiky. Jej vlastník, americká spoločnosť Norwegian Cruise Line, oznámila, že u malého počtu pasažierov zaznamenali mierne príznaky žalúdočného ochorenia.



Krajiny južnej Afriky už niekoľko mesiacov zažívajú jednu z najhorších epidémií cholery za posledné roky. Do polovice januára hlásili v 13 postihnutých krajinách približne 200.000 prípadov ochorenia a viac ako 3000 úmrtí. Maurícius je v stave najvyššej pohotovosti, keďže na susedných Komorských ostrovoch sa tiež objavili prípady cholery.



Cholera je črevná bakteriálna infekcia spojená so vznikom ťažkej hnačky a dehydratáciou. Bez primeranej liečby môže smrť nastať už po niekoľkých hodinách.