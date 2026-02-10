< sekcia Zahraničie
Maxwellová povie o Epsteinovi „nefiltrovanú pravdu“, ak dostane milosť
Autor TASR
Washington 10. februára (TASR) - Bývalá priateľka nebohého amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová je ochotná povedať americkej verejnosti „nefiltrovanú pravdu o tom, čo sa stalo“, pokiaľ jej prezident Donald Trump udelí milosť. Oznámil to v pondelok jej právnik David Oscar Marcus, píše TASR podľa správ agentúry AP, denníka The Guardian a televízie NBC News.
„Pokiaľ chce americká verejnosť skutočne počuť nefiltrovanú pravdu o tom, čo sa stalo, existuje jednoduchá cesta. Pani Maxwellová je pripravená hovoriť naplno a úprimne, ak jej prezident Trump udelí milosť,“ napísal Marcus na sociálnej sieti X.
Maxwellová v pondelok odmietla vypovedať pre Výborom pre dohľad americkej Snemovne reprezentantov, čo jeho šéf James Comer označil za „veľké sklamanie“. „Mali sme veľa otázok o zločinoch, ktoré spáchala ona a Epstein, ako aj otázky o možných spolupáchateľoch,“ priblížil.
Podľa Maxwellovej právnika dokáže jedine jeho klientka verejnosti poskytnúť ucelený obraz o tom, čo sa stalo. „Niektorým sa možno nebude páčiť, čo počujú, ale pravda je dôležitá. Napríklad prezident Trump aj (bývalý) prezident (Bill) Clinton sú nevinní z akéhokoľvek protiprávneho konania. Iba pani Maxwellová môže vysvetliť prečo a verejnosť má na toto vysvetlenie právo,“ doplnil.
Trump dosiaľ verejne nevylúčil možnosť udeliť Maxwellovej milosť. „Nerozmýšľal som nad tým celé mesiace. Možno som nad tým nepremýšľal vôbec. O tom nehovorím. Nevylučujem to,“ vyhlásil v novembri.
Bývalá priateľka Jeffreyho Epsteina si od roku 2021 odpykáva vo väzení 20-ročný trest za napomáhania pri zabezpečovaní maloletých dievčat bohatým klientom, ktorí ich následne zneužívali.
Epstein zomrel v roku 2019 v newyorskej väznici ešte pred svojim súdnym procesom. Úrady označili jeho smrť za samovraždu, ale podľa agentúry AFP sa najmä medzi Trumpovou voličskou základňou o tom objavilo veľa konšpiračných teórií.
Množstvo podporovateľov súčasného amerického prezidenta sa k Epsteinovmu prípadu dlhodobo vracia a smrť finančníka dávajú za vinu politickým elitám zastupujúcim tieňový štát (deep state) v štruktúrach Demokratickej strany a v Hollywoode. Sám Trump je pritom niekdajší blízky priateľ Epsteina.
