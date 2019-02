Mayová navštívi Dublin v snahe dosiahnuť novú dohodu o írskej poistke

Varadkar na margo plánovaného stretnutia vyjadril presvedčenie o tom, že riešenie môže byť nájdené.

Londýn 6. februára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová by mala v piatok navštíviť Dublin, s cieľom vyrokovať zmeny tzv. írskej poistky. Plánované stretnutie už potvrdil aj írsky premiér Leo Varadkar. V stredu o tom informovala spravodajská stanica Sky News.



Varadkar na margo plánovaného stretnutia vyjadril presvedčenie o tom, že "riešenie môže byť nájdené", dodal však, že "hrozba brexitu bez dohody neprichádza z EÚ, ale bola vytvorená rozhodnutím Británie aktivovať článok 50" Lisabonskej zmluvy.



Britská premiérka bude vo štvrtok v Bruseli rokovať s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Diskutovať by mali taktiež práve o írskej poistke, ktorá rieši spornú otázku budúceho režimu na hranici medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou. Juncker však už niekoľkokrát v minulosti odmietol akékoľvek zásadnejšie zmeny v tejto záležitosti.



Mayová ktorá dostala podporu od parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. írskej poistky v dohode o brexite, by mala vystúpiť pred zákonodarcami 13. februára, keď sa očakáva druhé hlasovanie o tejto dohode.



V stredu ráno priniesla agentúra DPA informáciu o tom, že britskí ministri chcú od EÚ, aby súhlasila s dvojmesačným odkladom ukončenia členstva Británie, ak príslušná dohoda premiérky Theresy Mayovej prejde hlasovaním v parlamente a získa sa tak čas pre schválenie potrebnej legislatívy. Brexit by sa tak odložil z pôvodného 29. marca na 24. mája.



Na základe írskej poistky v dohode o brexite by - aspoň dočasne - platili pre Severné Írsko odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Záložný plán pre Írsko však nie je časovo ohraničený a značná časť britských zákonodarcov ho preto vníma ako pascu, pre ktorú by Británia navždy ostala zviazaná obchodnými pravidlami EÚ.