Mayová oficiálne odstupuje z pozície líderky konzervatívcov

Mayová (62) oznámila demisiu už pred dvoma týždňami, keď vyjadrila hlbokú ľútosť nad svojím zlyhaním pri realizácii brexitu.

Londýn 7. júna (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v piatok oficiálne odstúpi z pozície líderky Konzervatívnej strany, ale vo funkcii ministerskej predsedníčky zostane až dovtedy, kým nebude zvolený jej nástupca.



Mayová (62) oznámila demisiu už pred dvoma týždňami, keď vyjadrila "hlbokú ľútosť" nad svojím zlyhaním pri realizácii brexitu.



O úrad straníckeho lídra - a prakticky o premiérske kreslo - sa uchádza 11 konzervatívnych poslancov. Nominácie bude možné predložiť v pondelok od 10.00 do 17.00 h miestneho času. Mayová zostane aj počas súťaže aktívnou líderkou.



Británia mala pôvodne odísť z Európskej únie 29. marca, avšak tento termín bol neskôr posunutý na 12. apríla - a potom, keď Mayová nezískala dostatočnú poslaneckú podporu na schválenie svojej dohody, až na 31. októbra.



Následne oznámila svoju demisiu s tým, že spravila všetko, čo bolo v jej silách, aby presvedčila poslancov schváliť odchodovú dohodu, ktorú vyrokovala s Bruselom. Vyhlásila, že nadišiel čas pre nového premiéra, ktorý vyvedie krajinu z Únie.



Kandidáti na post lídra konzervatívcov potrebujú podporu ôsmich poslancov. Tí potom budú hlasovať za svojich preferovaných nominantov v sérii tajných hlasovaní, ktoré sa uskutočnia 13., 18., 19. a 20. júna, informuje stanica BBC.



Finálni dvaja kandidáti sa dostanú do hlasovania širšej základne Konzervatívnej strany, pričom vyhlásenie víťaza sa očakáva počas týždňa začínajúceho sa 22. júlom.



To, ako sa novému premiérovi alebo premiérke podarí presadiť v parlamente brexitovú dohodu a či budú poslanci súhlasiť aj s bezdohodovým odchodom Británie z EÚ, je dominantnou otázkou doterajšej kampane.