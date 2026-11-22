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Mayová vyzvala Burnhama, aby akceptoval brexit a posunul sa ďalej
Mayová, ktorá podporovala zotrvanie Spojeného kráľovstva v Únii, uviedla, že súčasná vláda musí rešpektovať výsledok referenda z roku 2016.
Autor TASR
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Londýn 22. novembra (TASR) - Britská expremiérka Theresa Mayová uviedla, že ju „zhrozila“ predstava o tom, že by súčasný premiér Andy Burnham mohol zvažovať opätovný vstup Spojeného kráľovstva do Európskej únie. Vyzvala ho, aby akceptoval brexit a „posunul sa ďalej“. Povedala to v rozhovore pre televíziu BBC odvysielanom v nedeľu.
Mayovej vyjadrenia prišli po tom, ako Burnham a najvyšší predstavitelia EÚ v piatok na summite v Bruseli uzavreli dohody o zjednodušení vzájomného obchodu a mobility mladých ľudí. Premiér zároveň povedal, že chce „prediskutovať rôzne možnosti“ budúcich vzťahov Británie s obchodným blokom.
Desať rokov po tom, ako Briti v referende tesnou väčšinou hlasovali za odchod z Únie, tak opäť oživil diskusiu o užších vzťahoch s EÚ. Britská vláda má budúci mesiac predstaviť desaťročný plán pre Spojené kráľovstvo.
Expremiérka varovala, že rokovania s EÚ by mohli zabrať kabinetu obrovské množstvo času a obmedziť jeho možnosti riešiť ďalšie problémy. „To je jeden z dôvodov, prečo sa s určitým zhrozením pozerám na to, o čom Andy Burnham rozpráva, teda o ďalších rokovaniach o vstupe do EÚ,“ povedala.
Mayová, ktorá podporovala zotrvanie Spojeného kráľovstva v Únii, uviedla, že súčasná vláda musí rešpektovať výsledok referenda z roku 2016. „Keď som bola premiérkou, mala som v tom úplne jasno. Výsledok toho hlasovania sme mali naplniť,“ povedala pre BBC.
Dodala tiež, že Burnham chce podľa nej voličov „potľapkať po hlave“ a povedať im: „Pamätáte si na to hlasovanie? Nuž, pomýlili ste sa, však? Tak si to zopakujme a tentoraz dospejme k správnej odpovedi.“
Namiesto toho by sa podľa expremiérky mala vláda sústrediť na to, aby bola Británia čo najsilnejšia v oblasti hospodárstva, z hľadiska bezpečnosti a príležitostí pre ľudí. „Môj odkaz pre neho (Burnhama) je v podstate takýto: Ľudia hlasovali za brexit. Brexit je hotová vec. Jednoducho ho prijmite a posuňte sa ďalej,“ dodala.
Už v roku 2023 v rozhovore pre BBC Mayová uviedla, že Spojené kráľovstvo by na tom bolo lepšie, keby poslanci podporili jej niekdajšiu dohodu o odchode z Európskej únie. Tá počítala aj s možnosťou hlasovania o vypísaní druhého referenda a o dočasnej colnej únii, ako aj so záväzkami v oblasti pracovných práv a ochrany životného prostredia.
Burnham, ktorý je vo funkcii od júla, sa zaviazal dodržiavať takzvané červené línie svojho predchodcu Keira Starmera v otázkach vzťahov s Európou počas tohto volebného obdobia. To znamená, že Spojené kráľovstvo sa nevráti na jednotný trh, do colnej únie ani k voľnému pohybu osôb, pripomína agentúra AFP.
Zástancovia brexitu sa však obávajú, že premiér sa v určitom momente pokúsi presadiť opätovný vstup do európskeho spoločenstva.
Námestník ministra pre európske záležitosti Hamish Falconer uviedol, že svet sa od roku 2016 zmenil a Spojené kráľovstvo musí „uvažovať o svojich vzťahoch s Európou z dlhodobého hľadiska“.
„Preto premiér budúci mesiac v rámci desaťročného plánu predstaví ďalšie podrobnosti o dlhodobých vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ,“ povedal pre televíziu Sky News.
Zároveň však zdôraznil, že „ako premiér jasne uviedol, hovoríme o dlhodobom horizonte. Predtým sa uskutočnia parlamentné voľby. Ľudia budú môcť vyjadriť svoj názor,“ dodal Falconer.
Po dohodách, ktoré Burnham uzavrel s EÚ, má parlament budúci týždeň prerokovať legislatívu umožňujúcu Spojenému kráľovstvu zosúladiť niektoré svoje pravidlá s predpismi Únie.
Mayovej vyjadrenia prišli po tom, ako Burnham a najvyšší predstavitelia EÚ v piatok na summite v Bruseli uzavreli dohody o zjednodušení vzájomného obchodu a mobility mladých ľudí. Premiér zároveň povedal, že chce „prediskutovať rôzne možnosti“ budúcich vzťahov Británie s obchodným blokom.
Desať rokov po tom, ako Briti v referende tesnou väčšinou hlasovali za odchod z Únie, tak opäť oživil diskusiu o užších vzťahoch s EÚ. Britská vláda má budúci mesiac predstaviť desaťročný plán pre Spojené kráľovstvo.
Expremiérka varovala, že rokovania s EÚ by mohli zabrať kabinetu obrovské množstvo času a obmedziť jeho možnosti riešiť ďalšie problémy. „To je jeden z dôvodov, prečo sa s určitým zhrozením pozerám na to, o čom Andy Burnham rozpráva, teda o ďalších rokovaniach o vstupe do EÚ,“ povedala.
Mayová, ktorá podporovala zotrvanie Spojeného kráľovstva v Únii, uviedla, že súčasná vláda musí rešpektovať výsledok referenda z roku 2016. „Keď som bola premiérkou, mala som v tom úplne jasno. Výsledok toho hlasovania sme mali naplniť,“ povedala pre BBC.
Dodala tiež, že Burnham chce podľa nej voličov „potľapkať po hlave“ a povedať im: „Pamätáte si na to hlasovanie? Nuž, pomýlili ste sa, však? Tak si to zopakujme a tentoraz dospejme k správnej odpovedi.“
Namiesto toho by sa podľa expremiérky mala vláda sústrediť na to, aby bola Británia čo najsilnejšia v oblasti hospodárstva, z hľadiska bezpečnosti a príležitostí pre ľudí. „Môj odkaz pre neho (Burnhama) je v podstate takýto: Ľudia hlasovali za brexit. Brexit je hotová vec. Jednoducho ho prijmite a posuňte sa ďalej,“ dodala.
Už v roku 2023 v rozhovore pre BBC Mayová uviedla, že Spojené kráľovstvo by na tom bolo lepšie, keby poslanci podporili jej niekdajšiu dohodu o odchode z Európskej únie. Tá počítala aj s možnosťou hlasovania o vypísaní druhého referenda a o dočasnej colnej únii, ako aj so záväzkami v oblasti pracovných práv a ochrany životného prostredia.
Burnham, ktorý je vo funkcii od júla, sa zaviazal dodržiavať takzvané červené línie svojho predchodcu Keira Starmera v otázkach vzťahov s Európou počas tohto volebného obdobia. To znamená, že Spojené kráľovstvo sa nevráti na jednotný trh, do colnej únie ani k voľnému pohybu osôb, pripomína agentúra AFP.
Zástancovia brexitu sa však obávajú, že premiér sa v určitom momente pokúsi presadiť opätovný vstup do európskeho spoločenstva.
Námestník ministra pre európske záležitosti Hamish Falconer uviedol, že svet sa od roku 2016 zmenil a Spojené kráľovstvo musí „uvažovať o svojich vzťahoch s Európou z dlhodobého hľadiska“.
„Preto premiér budúci mesiac v rámci desaťročného plánu predstaví ďalšie podrobnosti o dlhodobých vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ,“ povedal pre televíziu Sky News.
Zároveň však zdôraznil, že „ako premiér jasne uviedol, hovoríme o dlhodobom horizonte. Predtým sa uskutočnia parlamentné voľby. Ľudia budú môcť vyjadriť svoj názor,“ dodal Falconer.
Po dohodách, ktoré Burnham uzavrel s EÚ, má parlament budúci týždeň prerokovať legislatívu umožňujúcu Spojenému kráľovstvu zosúladiť niektoré svoje pravidlá s predpismi Únie.