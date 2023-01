McCarthy nezískal dosť hlasov ani vo 4. kole voľby predsedu Snemovne

Washington 4. januára (TASR) - Republikán Kevin McCarthy v stredu nedostal dostatočný počet hlasov ani vo štvrtom kole voľby nového predsedu Snemovne reprezentantov amerického Kongresu. TASR správu prevzala z agentúra AFP a stanice CNN.



Lídra republikánov v Snemovni McCarthyho podporilo 201 hlasov, kandidát demokratov Hakeem Jeffries získal 212 hlasov, píše CNN. Na zvolenie do funkcie predsedu je potrebných 218 hlasov. Na pláne je piate kolo hlasovania, do ktorého republikáni opäť nominovali McCarthyho.



Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v utorok zasadla po prvý raz v novom zložení. Republikáni v nej majú prevahu, ktorú získali v novembrových voľbách. Nového predsedu začali zákonodarcovia voliť už v utorok, no nepodarilo sa im to ani v troch kolách hlasovania.



Na voľbu predsedu bolo viac ako jedno kolo potrebné naposledy v roku 1923, keď sa rozhodlo v deviatom kole.