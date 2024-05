Londýn 17. mája (TASR) - Paul McCartney sa stal prvým hudobníkom-miliardárom v Spojenom kráľovstve. Vyplýva to z najnovšieho zoznamu najbohatších ľudí alebo rodín žijúcich v krajine zostavenom nedeľníkom The Sunday Times, ktorý zverejnili v piatok, informuje TASR.



Majetok 81-ročného McCartneyho sa zvýšil vďaka "intenzívnemu koncertovaniu, hodnotnej tvorbe a dokonca malej pomoci od Beyoncé", ktorá na svoj ostatný štúdiový album "Cowboy Carter" prevzala pieseň "Blackbird" od skupiny The Beatles.



McCartney, ktorého čistý majetok odhadli na presne jednu miliardu libier, zbohatol aj napriek všeobecne nastolenému vývoju, keď počet miliardárov v Spojenom kráľovstve klesol z maxima 177 v roku 2022 na 165 v tomto roku. Čiastočne je to spôsobené plánmi vlády zrušiť od budúceho roka systém, v rámci ktorého ľudia neplatia v Spojenom kráľovstve daň z príjmov zo zahraničia.



Osobný majetok britského kráľa Karola III. sa podľa odhadov zvýšil o desať miliónov libier na 610 miliónov libier, a to vďaka zvýšeniu čistej hodnoty jeho imania.



Medzi tých, ktorým sa darilo menej, patrí chemický magnát Jim Ratcliffe, ktorý začiatkom tohto roku kúpil podiel vo futbalovom klube Manchester United, vynálezca James Dyson alebo Richard Branson, spoluzakladateľ spoločnosti Virgin. Všetci zaznamenali pokles svojho multimiliardového majetku.



Na čele zoznamu je už tretí rok za sebou investor indického pôvodu Gopichand Hinduja a jeho rodina. Majetok šéfa konglomerátu Hinduja Group sa odhaduje na 37 miliárd libier.



Jedným z nováčikov na prestížnom zozname je pilot formuly 1 Lewis Hamilton, ktorý v sezóne 2025 prestúpi z Mercedesu do Ferrari, dopĺňa stanica BBC.



Na tohtoročnom zozname 350 jednotlivcov a rodín sa nachádza majetok v celkovej hodnote 795,3 miliardy libier. Spojené kráľovstvo zaznamenalo najväčší pokles počtu miliardárov v 35-ročnej histórii vydávania tohto prehľadu, upozorňuje agentúra AFP.