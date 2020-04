McCartney vyzval na zákaz mokrých trhov v Číne

Londýn 15. apríla (TASR) - Britský hudobník Paul McCartney označil tzv. mokré trhy v Číne za "stredoveké" a "obscénne", pričom ich ďalšie prevádzkovanie prirovnal k zhodeniu "atómových bômb" na svet. Podľa neho sú tieto trhoviská zodpovedné za súčasnú pandémiu COVID-19, informovala v stredu spravodajská stanica Sky News.



McCartney, ktorý má 77 rokov a je preto v rizikovej vekovej skupine, dúfa, že Čína prijme príslušné opatrenia. "Skutočne dúfam, že toto čínsku vládu prinúti zaviesť superhygienické podmienky. Povedzme si to rovno - jesť netopiere je trochu stredoveké," vyhlásil exbeatle v relácii americkej rozhlasovej stanice Sirius XM.



McCartney, ktorý je dlhodobým aktivistom v oblasti práv zvierat a od 70. rokov vegetariánom, ďalej naznačil, že nehygienické podmienky na čínskych mokrých trhoch boli príčinou aj iných epidémií vrátane SARS či vtáčej chrípky. "Táto situácia môže viesť k zmene, ale ak nie, potom už naozaj neviem, čo bude potrebné," zdôraznil.



Mokré trhy podľa neho predstavujú v súvislosti s celosvetovou bezpečnosťou rovnakú hrozbu ako atómové bomby. "Ak sa tam dejú takéto obscénnosti, ktoré prinášajú to, čoho sme práve svedkami, tak je to niečo podobné ako zhodenie atómových bômb na ľudstvo," zakončil hudobník a dodal, že s týmito praktikami treba skoncovať ako kedysi s otroctvom.



Mokré trhy, obľúbené v celej Ázii, ponúkajú čerstvé mäso, ryby, ich produkty a ďalší tovar podliehajúci rýchlemu skazeniu. Kontroverzný je na niektorých čínskych trhoch predaj živých zvierat - vrátane divo žijúcich -, ako sú netopiere, hady, škorpióny či šupinavce. Trhoviská sú nazývané "mokrými" preto, že zvieratá sú tam po ich zakúpení priamo zabité, ako aj preto, že predajcovia často zmývajú podlahu po čistení rýb alebo zeleniny.



Mokrý trh Chua-nan v čínskom meste Wu-chan úrady zatvorili po tom, ako začal byť spájaný s prvými prípadmi nákazy novým typom koronavírusu. Zmienené mesto je všeobecne považované za zdroj pandémie, hoci to zatiaľ nie je presvedčivo dokázané.