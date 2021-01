McConnell: Neexistuje šanca na spravodlivý proces s Trumpom v Senáte

Washington 14. januára (TASR) - Líder republikánskej väčšiny v americkom Senáte Mitch McConnell v stredu vyhlásil, že neexistuje reálna "šanca", že by v druhej komore Kongresu prebehol "spravodlivý a vážny" proces s dosluhujúcim americkým prezidentom Donaldom Trumpom na základe ústavnej žaloby (impeachmentu) ešte pred jeho odchodom z funkcie. Informovala o tom agentúra AP.



"Vzhľadom na pravidlá, postupy a precedensy v Senáte, ktoré upravujú proces impeachmentu prezidenta, jednoducho neexistuje šanca, že by mohlo dôjsť k ukončeniu spravodlivého alebo vážneho procesu skôr, ako budúci týždeň zloží prísahu novozvolený prezident (Joe) Biden," uviedol McConnell vo vyhlásení.



Ale "aj keby sa proces v Senáte začal tento týždeň a postupoval rýchlo, konečný verdikt by padol až po odchode prezidenta Trumpa z funkcie," dodal McConnell.



Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer prisľúbil, že proces s Trumpom sa uskutoční aj po jeho odchode a inaugurácii Joea Bidena. Uviedol, že proces sa môže začať okamžite, ak McConnell schváli konanie mimoriadneho zasadnutia Senátu. Ak tak McConnell neurobí, znamená to, že členovia Senátu sa znova nezídu skôr ako 19. januára, čo je deň pred slávnostnou inauguráciou nového demokratického prezidenta Bidena.



Členovia Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu schválili podanie ústavnej žaloby na Trumpa za "podnecovanie povstania" v súvislosti s minulotýždňovým útokom jeho podporovateľov na budovu Kapitolu. Uznať Trumpa za vinného a odvolať ho z úradu však môže až Senát.



Súčasný šéf Bieleho domu sa tak stal prvým prezidentom v dejinách USA, voči ktorému bola druhýkrát vznesená ústavná žaloba.