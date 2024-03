McConnell podporil Trumpa ako prezidentského kandidáta

Washington 6. marca (TASR) - Líder republikánov v americkom Senáte Mitch McConnell vyjadril v stredu podporu Donaldovi Trumpovi ako pravdepodobnému republikánskemu kandidátovi pre novembrové prezidentské voľby. Informuje o tom agentúra AP.



McConnell v minulosti Trumpa ostro kritizoval v súvislosti s útokom na Kapitol zo 6. januára 2021.



Trump má už republikánsku prezidentskú nomináciu takmer istú vzhľadom na to, že zo súboja v stredu oficiálne odstúpila jeho hlavná súperka a bývalá americká veľvyslankyňa pri OSN Nikky Haleyová. Kampaň sa rozhodla ukončiť po tom, čo utrpela výraznú porážku v utorkových republikánskych primárkach vo viacerých amerických štátoch.



"Je úplne jasné, že bývalý prezident Trump získal potrebnú podporu republikánskych voličov, aby sa stal naším kandidátom na prezidenta Spojených štátov," uviedol McConnell vo vyhlásení. "Nemalo by byť prekvapením, že ako nominant bude mať moju podporu."



McConnell a Trump spolu nekomunikovali od roku 2020, keď líder republikánskych senátorov uznal Joea Bidena za víťaza vtedajších prezidentských volieb. McConnell Trumpa kritizoval ako "morálne zodpovedného" za vyvolanie udalostí zo 6. januára 2021, keď dav priaznivcov exprezidenta vtrhol do budovy Kongresu vo Washingtone.



Trump by mal byť v novembrových prezidentských voľbách súperom súčasného demokratického prezidenta Joea Bidena. Ten počas utorka uspel v ďalších primárkach Demokratickej strany. Obaja zároveň apelovali na voličov Haleyovej, aby po jej odstúpení zo súboja vyjadrili podporu im.



Biden a Trump zvíťazili pri hlasovaní v najľudnatejších štátoch s najvyšším počtom delegátov nominačných zjazdov – Kalifornii a Texase, ako aj v Alabame, Colorade, Maine, Oklahome, Virgínii, Severnej Karolíne, Tennessee, Arkansase, Minnesote, Massachusetts a v štáte Utah. Biden tiež vyhral primárky Demokratickej strany vo Vermonte i v hlasovaní poštou v Iowe. Donald Trump na základe prognóz zvíťazil v republikánskych primárkach v americkom štáte Aljaška.