McConnell: Žiadosť Fínska o vstup do NATO ratifikujú možno do augusta

Helsinki 16. mája (TASR) - Kongres Spojených štátov sa bude snažiť ratifikovať žiadosť Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie ešte predtým, než sa v auguste začnú tzv. parlamentné prázdniny. Uviedol to v pondelok líder republikánov v americkom Senáte Mitch McConnell po stretnutí s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm v Helsinkách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Pravdaže dúfame, že sa nám to podarí ešte pred augustovou prestávkou, keď Kongres zvyčajne nezasadá," uviedol McConnell.



Zároveň dodal, že americkí zákonodarcovia podporujú vstup Fínska do NATO, a očakáva, že žiadosť Helsínk o vstup do Aliancie bude z veľkej časti podporená, aj keď zrejme nepôjde o jednohlasné rozhodnutie.



McConnell zároveň zdôraznil, že Republikánska strana je rozhodne za to, aby Spojené štáty zotrvali v Severoatlantickej aliancii. "Jednoznačne. Nejde o väčšinový pohľad v Republikánskej strane alebo republikánov v Senáte alebo v Snemovni," reagoval McConnell na otázku o názore bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa o vystúpení USA z NATO.



Za skorý vstup Fínska i Švédska do Aliancie sa pritom v pondelok vyslovila aj kanadská ministerka zahraničných vecí Mélanie Jolyová. Uviedla, že Kanada chce byť medzi prvými krajinami, ktoré budú schopné ratifikovať žiadosť týchto dvoch severských krajín o vstup do NATO.