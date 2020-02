McDonaldová: EÚ by mala podporiť zjednotenie írskeho ostrova

Brusel 11. februára (TASR) - Európsku úniu by mala podporiť projekt zjednotenia írskeho ostrova, teda Írskej republiky s britskou provinciou Severné Írsko. Podľa tlačovej agentúry AFP to v utorok uviedla líderka strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldová, pričom pripomenula podporu Európskeho spoločenstva (predchodca EÚ) pre znovuzjednotenie Nemecka.



Výzva McDonaldovej nasleduje po nečakane dobrých výsledkoch pre ľavicovo-republikánsku strana Sinn Féin v sobotňajších parlamentných voľbách v Írsku. Víťazom volieb sa stala opozičná konzervatívna strana Fianna Fáil, Sinn Féin bola druhá a až na treťom mieste skončila stredopravicová strana Fine Gael premiéra Lea Varadkara.



Sinn Féin sa netají, že ak sa po zisku 37 mandátov v 160-člennom parlamente stane súčasťou novej vládnej koalície, tak aj v súvislsoti s brexitom nastolí otázku zjednotenia Írskej republiky, člena EÚ, so Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva. McDonaldová v tejto súvislosti pripomenula, že v referende o brexite z júna 2016 sa väčšina voličov Severného Írska vyslovila proti vystúpeniu z EÚ. Aj preto by podľa jej názoru Európska únia mala projekt zjednotenia Írska podporiť.



Šéfka Sinn Féin je presvedčená, že EÚ "musí zaujať stanovisko" k Írsku podobne ako to urobila keď podporovala znovuzjednotenie predtým rozdeleného Nemecka. A zaujať rovnaký pozitívny prístup, aký má voči etnicky rozdelenému Cypru. Vo vyhlásení pre BBC spresnila, že rozdelenie Írska bola "katastrofa" a správnou cestou vpred je "zjednotenie, zmierenie a dobré vzťahy s blízkymi susedmi".



AFP pripomenula aj postoj bývalého írskeho premiéra Bertieho Aherna (za stranu Fianna Fáil), ktorý viedol krajinu v rokoch 1997 - 2008 a podľa ktorého je referendum o zjednotení ostrova "nevyhnutné".



Strana Sinn Féin bola dlho považovaná za politicky "nevhodnú" kvôli jej úzkym vzťahom z minulosti s Írskou republikánskou armádou (IRA), polovojenskou organizáciou, ktorá po desaťročia viedla násilnú kampaň na území Severného Írska a Británie zameranú na znovuzjednotenie ostrova.