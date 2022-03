McDonald's po 32 rokoch dočasne odchádza pre inváziu z Ruska

Moskva/Bratislava 9. marca (TASR) – Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald's je ďalšou zo západných spoločností, ktoré v dôsledku útoku Ruska na Ukrajinu obmedzujú v Ruskej federácii svoje aktivity. Ako spoločnosť oznámila, svoje reštaurácie v Rusku dočasne zatvorí.



Reťazec informoval, že dočasné zatvorenie sa bude týkať všetkých takmer 850 reštaurácií. Nachádzajú sa v 62 subjektoch Ruskej federácie a denne do nich zavítajú takmer dva milióny hostí. Počas 30. rokov navštívilo prevádzky McDonald's v Rusku viac ako šesť miliárd ľudí.



Tento reťazec rýchleho občerstvenia má nemalý vplyv aj na ruskú ekonomiku. Počas troch desiatok rokov pôsobnosti na ruskom trhu vytvorila spoločnosť mnohé podniky a závody, ktoré vyrábali a do jednotlivých prevádzok dodávali potravinársku a poľnohospodársku produkciu.



McDonald's zamestnáva v Rusku viac ako 65.000 ľudí, pričom ďalších vyše sto tisíc miest vytvárajú dodávatelia tejto siete rýchleho občerstvenia. Celkový objem investícií spoločnosti predstavoval v Rusku dve a pol miliardy dolárov.



Jednou z najnavštevovanejších prevádzok McDonald's na celom svete je tá, ktorá sa nachádza na Puškinovom námestí v centre Moskvy. Jej brány sa po prvý raz otvorili 31. januára 1990 a o tom akú vážnosť pripisovali tejto udalosti v bývalom Sovietskom zväze svedčí aj skutočnosť, že jedným z jej prvých návštevníkov bol v tom čase jeden z najpopulárnejších ruských politikov a budúci ruský prezident Boris Jeľcin.



Od myšlienky po realizáciu otvorenia tejto siete reštaurácií v bývalom Sovietskom zväze však uplynul pomerne dlhý čas, a i preto niektorí s dávkou sarkazmu hovorili, že prípravy na otvorenie prevádzky pripomínali prípravy na spustenie kozmického programu. Totiž prvé plány sa objavili už v roku 1976, ale konkrétne kontúry sa začali črtať až v apríli 1988, kedy bola medzi moskovskou vládou a spoločnosťou McDonald's podpísaná dohoda o otvorení reštaurácie.



Otvorenie nového podniku, ktorý bol v ostrom protiklade s tradičným sovietskym štýlom spoločného stravovania, vyvolal v januári 1990 doslova senzáciu. Na moskovskom Puškinovom námestí postávali v deň otvorenia prevádzky od skorého rána do neskorého večera v dlhočiznom rade dlhé hodiny tisíce ľudí. Rad bol taký obrovský, že sa dostal do Guinnessovej knihy rekordov.



V prvý deň obslúžili v reštaurácii s kapacitou 900 miest viac než 30.000 ľudí, čím bol vytvorený svetový rekord prvého pracovného dňa v histórii McDonald's. Predchádzajúci rekord v počte návštevníkov počas prvého dňa, ktorý patril Budapešti s počtom 9100 ľudí, prekonala teda metropola Ruska viac než trojnásobne.



"Rady boli gigantické, akoby tam stála celá Moskva. Utkvelo mi v pamäti, ako mnohí rozoberali hamburgery na niekoľko častí. Objasňovali sme im, že jesť musia všetko spolu, dokonca rukami. Niektorí boli z toho v šoku," zaspomínala si na otvorenie moskovskej prevádzky jedna z jej prvých zamestnankýň Karina Pogosova, ktorá pracuje v ruskom McDonalde dodnes.