McDonald's v USA pre chyby končí test príjmu objednávok pomocou AI

20. júna (TASR) – Spoločnosť McDonald's sa rozhodla z prevádzok v USA odstrániť systém na prijímanie objednávok pomocou umelej inteligencie (AI). Pre tento krok sa rozhodla po tom, ako zákazníci na internete zverejnili záznamy komických, avšak vážnych chýb systému, informovala v pondelok televízia BBC, píše TASR.



Spoločnosť oznámila skúšobnú prevádzku systému na príjem objednávok pomocou rozpoznávania hlasu ešte v roku 2019. Vyvinula ho spoločnosť IBM a testovanie prebiehalo vo viac než 100 prevádzkach reťazca rýchleho občerstvenia. Spoločnosť McDonald's sa rozhodla AI odstrániť po odhalení vážnych chýb systému.



"Spoločnosť McDonald's sa po zrelej úvahe ku koncu tohto roka rozhodla ukončiť svoje súčasné partnerstvo so spoločnosťou IBM v oblasti AOT (automatického príjmu objednávok)," uvádza tlačové vyhlásenie spoločnosti, zároveň však verí, že táto technológia má v jej budúcnosti svoje miesto.



Zavedenie technológie do prevádzky bolo od začiatku kontroverzné, pretože vyvolávalo obavy z možného ohrozenia pracovných miest. Výsledky testovacej prevádzky však naznačujú, že nahradenie ľudí bude komplikovanejšie, ako sa spočiatku očakávalo.



Na sociálnych sieťach sa objavili videá zachytávajúce zákazníkov zápasiacich s AI. Jedno z populárnych zachytáva stále podráždenejšiu mladú ženu, ktorá sa snaží objednať si karamelovú zmrzlinu, no zariadenie do objednávky namiesto toho pridáva stále viac a viac masla. Iné zachytáva smejúcich sa zákazníkov na tom, ako do ich objednávky pribúdajú kuracie nugetky za niekoľko stoviek dolárov. Denník The New York Post upozornil tiež na prípad, keď systém zákazníkovi na zmrzlinu pridal slaninu.



Ukončenie skúšobnej prevádzky systému však neznamená koniec obáv o to, ako AI v budúcnosti radikálne zmení pracovný trh. Spoločnosť IBM vyhlásila, že so spoločnosťou McDonald's bude v budúcnosti naďalej spolupracovať.