Trump odsudzuje násilné konanie svojich podporovateľov

Washington 8. januára (TASR) – Prezident USA Donald Trump čo najrozhodnejšie odsudzuje násilie, ktorého sa v stredu dopustili jeho podporovatelia, keď vtrhli do budovy Kongresu vo Washingtone. Podľa agentúry AFP to v noci na piatok vyhlásila Trumpova hovorkyňa Kayleigh McEnanyová.



Trump čo najdôraznejším spôsobom odsudzuje násilie svojich podporovateľov, ktorí vzali útokom americký Kapitol, uviedla hovorkyňa, pričom uviedla, že k tomu došlo po prejave prezidenta USA, ktorým ich k tomu vybičoval.



Násilnosti v komplexe Kapitolu hovorkyňa označila za desivé, odsúdeniahodné a v rozpore s étosom amerického spôsobu života. „Odsudzujeme to – prezident, aj táto administratíva – čo najsilnejšie," uviedla hovorkyňa Bieleho domu.



Trump v stredu v spomenutom príhovore k svojim priaznivcom zopakoval svoje nepodložené tvrdenia o sfalšovaných voľbách a následne ich vyzval, aby pochodovali na Kapitol. Neskôr im však odkázal, aby išli domov.



Incident v budove amerického Kongresu si vyžiadal štyroch mŕtvych v radoch demonštrantov. Počas násilností polícia zadržala 52 osôb, z ktorých 26 zadržala na pôde Kapitolu. Polícia takisto informovala, že v Kapitole zaistila dve bomby - v sídle republikánov aj demokratov.



Veľmi častou reakciou na tieto udalosti na Kapitole boli vo štvrtok výzvy na odvolanie Trumpa z prezidentského úradu.



Prišla s ňou aj predsedníčka Snemovne reprezentantov – dolnej komory Kongresu – Nancy Pelosiová, ktorá vo štvrtok vyzvala na bezodkladné odvolanie Trumpa z úradu. Označila ho za veľmi nebezpečnú osobu, ktorá by nemala pokračovať vo výkone svojej funkcie.



„Ide o mimoriadnu okolnosť najvyššieho stupňa," povedala Pelosiová a vyzvala viceprezidenta Mikea Pencea, aby aktivoval 25. dodatok ústavy, ktorý umožňuje kabinetnej väčšine odvolať prezidenta považovaného za neschopného vykonávať svoje povinnosti. Ak sa tak nestane, Kongres je pripravený spustiť impeachment, proces odvolávania najvyššieho štátneho predstaviteľa, dodala.



Sociálne siete Twitter, Facebook a Instagram medzitým zablokovali Trumpove účty, aby nemohol pokračovať v publikovaní buričských odkazov. Prezident napokon prisľúbil, že odovzdanie moci prebehne organizovane.