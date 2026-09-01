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McEnteeová: Viaceré štáty EÚ podporujú vyplatenie úveru pre Ukrajinu
Nový ukrajinský minister obrany požiadal o skoršie vyplatenie časti zo sumy určenej na budúci rok.
Autor TASR
Wicklow 1. septembra (TASR) - Významný počet členských štátov Európskej únie podporuje požiadavku Ukrajiny, aby jej časť peňazí z úveru vo výške 90 miliárd eur EÚ poskytla skôr, než bolo pôvodne naplánované. V utorok po neformálnom stretnutí ministrov obrany členských krajín v Írsku to uviedla írska ministerka obrany Helen McEnteeová.
Ako vo svojej správe uviedla agentúra Reuters, Ukrajina sa pri financovaní svojej obrany vo vojne rozpútanej Ruskom vo veľkej miere spolieha na zahraničnú pomoc. EÚ sa dohodla, že jej v rokoch 2026 a 2027 poskytne úver v celkovej hodnote 90 miliárd eur. Z tejto sumy má Kyjev budúci rok dostať 45 miliárd eur.
Nový ukrajinský minister obrany Jevhenij Chmara, ktorý v nedeľu vystúpil na stretnutí ministrov prostredníctvom videohovoru, požiadal o skoršie vyplatenie časti zo sumy určenej na budúci rok. Dôvodom je podľa neho nedostatok finančných prostriedkov na obranu.
„Myslím si, že z vystúpenia ukrajinského ministra obrany bolo úplne jasné, že existuje nedostatok (vo financovaní). Preto sa domnievam, že významný počet členských štátov túto požiadavku podporil,“ povedala McEnteeová.
Keďže ministri rokovali neformálne, nemohli prijať žiadne oficiálne rozhodnutie. McEnteeová, ktorá hostila stretnutie ministrov obrany členských štátov v čase, keď Írsko zastáva rotujúce šesťmesačné predsedníctvo EÚ, dodala, že akékoľvek skoršie uvoľnenie týchto prostriedkov by museli schváliť vlády členských štátov aj Európska komisia.
„Je zrejmé, že to presahuje rámec dnešného rokovania, ale myslím si, že by sme mali v rámci možností presadzovať skoršie vyplatenie týchto prostriedkov,“ dodala McEnteeová.
Ako vo svojej správe uviedla agentúra Reuters, Ukrajina sa pri financovaní svojej obrany vo vojne rozpútanej Ruskom vo veľkej miere spolieha na zahraničnú pomoc. EÚ sa dohodla, že jej v rokoch 2026 a 2027 poskytne úver v celkovej hodnote 90 miliárd eur. Z tejto sumy má Kyjev budúci rok dostať 45 miliárd eur.
Nový ukrajinský minister obrany Jevhenij Chmara, ktorý v nedeľu vystúpil na stretnutí ministrov prostredníctvom videohovoru, požiadal o skoršie vyplatenie časti zo sumy určenej na budúci rok. Dôvodom je podľa neho nedostatok finančných prostriedkov na obranu.
„Myslím si, že z vystúpenia ukrajinského ministra obrany bolo úplne jasné, že existuje nedostatok (vo financovaní). Preto sa domnievam, že významný počet členských štátov túto požiadavku podporil,“ povedala McEnteeová.
Keďže ministri rokovali neformálne, nemohli prijať žiadne oficiálne rozhodnutie. McEnteeová, ktorá hostila stretnutie ministrov obrany členských štátov v čase, keď Írsko zastáva rotujúce šesťmesačné predsedníctvo EÚ, dodala, že akékoľvek skoršie uvoľnenie týchto prostriedkov by museli schváliť vlády členských štátov aj Európska komisia.
„Je zrejmé, že to presahuje rámec dnešného rokovania, ale myslím si, že by sme mali v rámci možností presadzovať skoršie vyplatenie týchto prostriedkov,“ dodala McEnteeová.