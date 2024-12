McFadden: Británia môže prehodnotiť zákaz džihádistickej skupiny HTS

Londýn 9. decembra (TASR) - Británia by mohla prehodnotiť pôvodné zaradenie džihádistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) medzi zakázané organizácie po tom, čo povstalci zvrhli sýrskeho prezidenta Bašára Asada. V pondelok to oznámil britský minister pre medzivládne vzťahy Pat McFadden, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Zvážime to. Myslím si, že to bude čiastočne závisieť aj od správania samotnej skupiny," povedal McFadden pre televíziu Sky News na otázku, či sa britská vláda bude zákazom opäť zaoberať. HTS ako bývalá pobočka al-Káidy v Spojenom kráľovstve patrí na zoznam zakázaných organizácií ako teroristická skupina. V Británii rovnako ako v ostatných západných krajinách vrátane USA je nezákonné podporovať ju alebo sa k nej pripojiť.



"Myslím si, že by to malo byť relatívne rýchle rozhodnutie, takže to budeme musieť aj zvážiť pomerne rýchlo vzhľadom na vývoj situácie na mieste," povedal pre rozhlasovú stanicu BBC.



Povstalci vedení skupinou HTS obsadili v nedeľu sýrske hlavné mesto Damask. Doterajší prezident Bašár Asad s rodinou utiekol do Moskvy. McFadden ozrejmil, že cez víkend sa napriek okolnostiam neprijali žiadne rozhodnutia voči HTS.



Viaceré svetové vlády vrátane britskej privítali koniec Asadovej autokratickej vlády, čo predstavuje jeden z najväčších zlomov na Blízkom východe za posledné desaťročia. Prezident USA Joe Biden v nedeľu označil zvrhnutie dlhoročného sýrskeho prezidenta za "historickú príležitosť" pre Sýriu a jej občanov. Spojené štáty podľa neho budú spolupracovať so "všetkými sýrskymi skupinami".