McGrath poslancom EP sľúbil, že v eurokomisii zavedie štít demokracie

Brusel 5. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z celkovo ôsmich pracovných výborov v utorok v Bruseli preverili schopnosť Michaela McGratha z Írska zastávať post eurokomisára zodpovedného za oblasť demokracie, spravodlivosti a právneho štátu. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Hlavný súbor otázok pripravili výbory pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a právne veci (JURI). Otázky mohli klásť aj poslanci z výborov pre ústavné veci, kultúru, rozpočet, kontrolu rozpočtu a rodovú rovnosť.



McGrath v úvodnom vyhlásení uviedol, že zavedie "štít demokracie" proti manipulácii s informáciami a zasahovaniu zo zahraničia. Zdôraznil, že súlad s Chartou základných práv EÚ by mal byť predpokladom výhod členstva v Únii a že chce posilniť prepojenia medzi dodržiavaním odporúčaní výročnej správy Európskej komisie o právnom štáte a prístupom k eurofondom.



Podľa jeho slov je Súdny dvor EÚ potrebné rešpektovať ako konečného rozhodcu pre legislatívu EÚ. Reagoval tým na obavy europoslancov týkajúce sa nadradenosti práva Únie. Prisľúbil, že pomôže posilniť hlas EP v právnych postupoch podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy.



Dezignovaný komisár by chcel vypracovať zákon o digitálnej férovosti, ktorý viac ochráni deti a zabráni vo vykorisťovaní spotrebiteľov.



Na otázky o jeho plánoch na ochranu neplnoletých v online prostredí reagoval, že chce bojovať proti škodlivým praktikám, ktorým spotrebitelia v EÚ čelia online (návykový dizajn a dynamické ceny) a chrániť ich pred produktmi nízkej kvality predávanými na internete.



Pri témach o spravodlivosti McGrath poslancom sľúbil, že pripraví prvú stratégiu EÚ na boj proti korupcii. V odpovedi na otázky týkajúce sa pripravovanej smernice o právach obetí vyzval europarlament na podporu pri rokovaniach s členskými štátmi.



Nevyhol sa ani otázke o Európskej prokuratúre (EPPO), kde prisľúbil poskytnúť potrebné zdroje na činnosť tejto inštitúcie a urobiť maximum pre to, aby zvýšil silu a nezávislosť EPPO.



Zaviazal sa tiež pracovať na ochrane žien pred násilím, a to aj prostredníctvom implementácie nedávno prijatých nových pravidiel.



Viacerí europoslanci sa ho pýtali na obranu slobody a nezávislosti tlače. McGrath ich uistil, že "neustúpi tlaku a nebude robiť kompromisy". Prisľúbil, že bude tvrdo pracovať v prospech slobody médií a ochrany novinárov, najmä prostredníctvom dôslednej implementácie zákona o slobode médií a smernice proti tzv. strategickým žalobám proti účasti verejnosti (SLAPP). Zaviazal sa presadzovať slobodu prejavu, pričom zdôraznil, že toto právo "nie je absolútne" a nemožno tolerovať nenávistné prejavy.



V reakcii na otázky o znížení byrokracie pre spoločnosti a nové požiadavky na podávanie správ podľa smernice EÚ o náležitej starostlivosti v oblasti trvalej udržateľnosti podnikov McGrath uznal potrebu urýchlene poskytnúť usmernenia, ktoré by spoločnostiam uľahčili dodržiavať nové požiadavky.



Chcel by posilniť dôveru firiem v právne prostredie EÚ, a to aj prostredníctvom digitalizácie súdov, aby sa znížili náklady a administratívna záťaž.



Rozhodnutia o výsledkoch vypočutí postupne zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie a oficiálne ich zverejní.