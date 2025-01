McGrath: V Maďarsku stále existujú obavy o právny štát

Budapešť/Brusel 28. januára (TASR) - Pokiaľ ide o Maďarsko, stále existujú značné obavy týkajúce sa právneho štátu a Európska komisia je pripravená podporiť všetky členské štáty v ich úsilí implementovať odporúčania výročnej správy o právnom štáte. Podľa servera 24.hu to povedal v utorok v Bruseli komisár EK pre demokraciu a právny štát Michael McGrath, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Po stretnutí ministrov pre záležitosti EÚ členských štátov Únie eurokomisár pred novinármi povedal, že v prípade Maďarska sa hovorilo aj o obavách v súvislosti so slobodou médií, občianskych organizácií a maďarského súdnictva.



K reforme súdnictva v Maďarsku McGratz zdôraznil, že je dôležité, aby sa reformy zaviedli otvoreným a transparentným spôsobom. "Komisia pozorne sleduje vývoj v tejto záležitosti. Reformy, ktoré sa už v plnej miere zaviedli, by mali byť dôkladne preskúmané," dodal.



Komisár okrem iného uviedol, že Európska komisia naďalej podporuje Maďarsko v plnení podmienok právneho štátu a je pripravená spolupracovať v záujme napredovania. Podotkol, že EK už využilo viacero nástrojov, ktorých účelom nebolo zadržiavanie financií určených Maďarsku, ale dosahovanie výsledkov.



"Bol by som rád, keby finančné prostriedky, ktoré im patria, prúdili do členských štátov EÚ a aby z nich mali úžitok aj občania. Zároveň sú však všetky krajiny v rámci EÚ povinné dodržiavať podmienky právneho štátu," podčiarkol eurokomisár.