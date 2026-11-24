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McGrath: Vláda Pétera Magyara tvrdo pracuje na obnove právneho štátu
V súvislosti s nezávislosťou súdnictva McGrath vyzdvihol, že od mája nebol hlásený neprimeraný tlak na sudcov, a ocenil návrh 15-percentného zvýšenia miezd v justícii v rozpočte na rok 2027.
Autor TASR
Štrasburg/Budapešť 24. novembra (TASR) - Nová maďarská vláda premiéra Pétera Magyara tvrdo pracuje na plnení svojich sľubov a obnove právneho štátu. Podľa servera mfor.hu to vyplýva z utorňajšieho vyhlásenia eurokomisára pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľa Michaela McGratha na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V rozprave o vývoji po aprílových parlamentných voľbách predstaviteľ Európskej komisie (EK) zdôraznil, že od májového nástupu kabinetu do úradu nastal výrazný pokrok v uplatňovaní základných hodnôt Únie. Pripomenul vyjadrenie predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej, podľa ktorého sa začal obrat po rokoch ústupu, zrýchlil sa boj proti korupcii a Maďarsku sa opäť sprístupnili investičné zdroje v hodnote niekoľkých miliárd eur.
V súvislosti s nezávislosťou súdnictva McGrath vyzdvihol, že od mája nebol hlásený neprimeraný tlak na sudcov, a ocenil návrh 15-percentného zvýšenia miezd v justícii v rozpočte na rok 2027. Zároveň však upozornil na potrebu ďalších opatrení na zlepšenie transparentnosti prideľovania spisov na súdoch nižšieho stupňa.
Írsky eurokomisár pozitívne zhodnotil protikorupčné reformy vrátane zriadenia nového Úradu pre vymáhanie a ochranu verejného majetku (NVVH), systému majetkových priznaní a zvýšenia transparentnosti pri verejnom obstarávaní a súkromných kapitálových fondoch. Vyzdvihol tiež postupné rušenie verejnoprospešných nadačných fondov, čo maďarským univerzitám umožnilo návrat do programov Erasmus+ a Horizont Európa, ako aj vstup krajiny do Európskej prokuratúry, ktorá má v Maďarsku začať pôsobiť na budúci rok.
McGrath pripomenul, že Rada EÚ 13. októbra na návrh Komisie zrušila opatrenia zavedené voči Maďarsku v rámci mechanizmu podmienenosti právnym štátom. Dodal však, že ďalšie reformy sú stále nevyhnutné v oblasti regulácie lobingu, transparentnosti financovania politických strán, ako aj pri zabezpečení procesných záruk a účinnej kontroly tajného sledovania.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
V rozprave o vývoji po aprílových parlamentných voľbách predstaviteľ Európskej komisie (EK) zdôraznil, že od májového nástupu kabinetu do úradu nastal výrazný pokrok v uplatňovaní základných hodnôt Únie. Pripomenul vyjadrenie predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej, podľa ktorého sa začal obrat po rokoch ústupu, zrýchlil sa boj proti korupcii a Maďarsku sa opäť sprístupnili investičné zdroje v hodnote niekoľkých miliárd eur.
V súvislosti s nezávislosťou súdnictva McGrath vyzdvihol, že od mája nebol hlásený neprimeraný tlak na sudcov, a ocenil návrh 15-percentného zvýšenia miezd v justícii v rozpočte na rok 2027. Zároveň však upozornil na potrebu ďalších opatrení na zlepšenie transparentnosti prideľovania spisov na súdoch nižšieho stupňa.
Írsky eurokomisár pozitívne zhodnotil protikorupčné reformy vrátane zriadenia nového Úradu pre vymáhanie a ochranu verejného majetku (NVVH), systému majetkových priznaní a zvýšenia transparentnosti pri verejnom obstarávaní a súkromných kapitálových fondoch. Vyzdvihol tiež postupné rušenie verejnoprospešných nadačných fondov, čo maďarským univerzitám umožnilo návrat do programov Erasmus+ a Horizont Európa, ako aj vstup krajiny do Európskej prokuratúry, ktorá má v Maďarsku začať pôsobiť na budúci rok.
McGrath pripomenul, že Rada EÚ 13. októbra na návrh Komisie zrušila opatrenia zavedené voči Maďarsku v rámci mechanizmu podmienenosti právnym štátom. Dodal však, že ďalšie reformy sú stále nevyhnutné v oblasti regulácie lobingu, transparentnosti financovania politických strán, ako aj pri zabezpečení procesných záruk a účinnej kontroly tajného sledovania.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)