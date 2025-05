MDD každoročne pripomína dôležitosť ochrany detí pred chudobou

Ženeva/Moskva/Bratislava 31. mája (TASR) – Prvý júnový deň zdôrazňuje dôležitosť ochrany a presadzovania práv detí na celom svete. Pripomína potrebu riešiť výzvy akými sú chudoba, nedostatočný prístup k vzdelaniu či vystavenie násiliu alebo vykorisťovaniu. Na druhej strane oslavuje potenciál detí formovať lepšiu budúcnosť a vyzýva na kroky na vytvorenie bezpečného a zdravého prostredia pre ne. Aj o tom je Medzinárodný deň detí (MDD), ktorý si nielen rodičia pripomenú v nedeľu 1. júna.



Počiatky MDD siahajú na začiatok 20. storočia, keď rôzne krajiny vo svete začali zavádzať dni zamerané na problémy detí. Formálne bol MDD (International Children´s day) uznaný a vyhlásený na tento dátum v Ženeve v roku 1925 počas Svetovej konferencie o blahu detí. Zúčastnili sa na nej delegáti z 54 štátov.



Z historických záznamov nie je úplne jasné, prečo vybrali za MDD 1. jún. Podľa jednej teórie istý čínsky generálny konzul v americkom San Franciscu zhromaždil 1. júna 1925 skupinu čínskych sirôt a pripravil pre ne sviatok Festival člnov – drakov. V rovnaký deň prebiehali aj spomínané rokovania v Ženeve.



Idea o pravidelných oslavách dňa detí sa opätovne otvorila v roku 1949 v Moskve na stretnutí Medzinárodnej demokratickej federácie žien, Medzinárodného odborového združenia učiteľov a Svetovej federácie demokratickej mládeže. O rok na to, 1. júna 1950, sa oficiálne prvý raz oslavoval MDD vo viac ako 50 krajinách sveta.



Vzhľadom na miestne tradície a priority si v niektorých štátoch pripomínajú deň detí aj v iný dátum ako 1. júna. Príkladom je Organizácia Spojených národov (OSN), ktorá uznáva Svetový deň detí. Ten pripadá na 20. novembra a pripomína prijatie Deklarácie práv dieťaťa v roku 1959 a Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989.



V Spojených štátoch amerických sa Deň detí zvyčajne oslavuje v druhú júnovú nedeľu. Táto tradícia siaha až do roku 1856, kedy reverend Charles Leonard usporiadal špeciálnu bohoslužbu zameranú na deti. Turecko bolo prvým štátom na svete, ktorý oficiálne zaviedol Medzinárodný deň detí. Tento deň je v krajine polmesiaca zároveň štátnym sviatkom a od roku 1927 sa oslavuje vždy 23. apríla.



Za hlavný sviatok detí považujú vo Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Taliansku, Španielsku, na Cypre, vo Fínsku, Švédsku, v Írsku, v Kanade alebo aj v arabských krajinách 20. november, teda Svetový deň detí stanovený OSN.



Všeobecným významom dňa detí, nech sa pripomína v ktoromkoľvek termíne, je zabezpečenie prístupu všetkých detí k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a bezpečiu. Zároveň je to čas oslavovať radosti detstva, pripomenúť si dôležitosť starostlivosti a ochrany tých najmenších, ako aj presadzovať zákony a postupy, ktoré podporujú ich rozvoj a budúcnosť.



Preto v mnohých krajinách uprednostňujú zmysluplný spôsob, ako MDD osláviť a to podporou jeho hlavnej myšlienky. Aktivity sú zamerané na trávenie času s deťmi, podporu ich práv, dobrovoľníctvo alebo darcovstvo charitatívnym organizáciám zameraným na pomoc deťom či už zvyšovanie povedomia o problémoch, ktorými milióny detí po celom svete čelí.



Pri príležitosti MDD organizujú rôzne inštitúcie na Slovensku programy pre deti - napríklad deň otvorených dverí, zábavné, kultúrne, športové a mnohé ďalšie podujatia spojené s hrami a zábavou.