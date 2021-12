Vzácny Napoleonov meč vydražili za vyše 2,8 milióna dolárov

New York 8. decembra (TASR) - Meč, ktorý nosil Napoleon Bonaparte počas štátneho prevratu v roku 1799, a päť jeho strelných zbraní vydražili v Spojených štátoch za viac než 2,8 milióna dolárov (2,5 milióna eur), uviedla v utorok agentúra AFP.



Sadu pozostávajúcu z meča a piatich zdobených pištolí vydražila 3. decembra aukčná spoločnosť Rock Island Auction Company v štáte Illinois. Meno kupca, ktorých ich vydražil cez telefón, nie je známe.



Odborníci odhadovali, že Napoleonove zbrane by sa mohli predať za sumu 1,5 – 3,5 milióna dolárov (1,33 – 3,1 milióna eur). Za presne 2,87 milióna dolárov (2,54 milióna eur) si nový majiteľ "prináša domov veľmi vzácny historický kúsok," uviedol riaditeľ aukčnej siene Kevin Hogan.



Meč spolu s pošvou bol v dielni zbrojára Nicolasa-Noela Bouteta vo Versailles a Napoleon Bonaparte ho nosil počas štátneho prevratu 18. brumaira roku VIII podľa revolučného kalendára (teda 9. novembra 1799 kalendára gregoriánskeho), uvádza sa v katalógu spoločnosti Rock Island Auction Company, ktorá o sebe tvrdí, že je najvýznamejším "dražiteľom zberateľských strelných zbraní, čepeľových zbraní a vojenského vybavenia" na svete.



Napoleon, korunovaný za cisára 2. decembra 1804, daroval tento meč generálovi Jeanovi-Andocheovi Junotovi. Keď generál zomrel, jeho manželka bola nútená predať ho, aby splatila dlhy. Zbraň sa potom dostala do múzea v Londýne a potom k americkému zberateľovi.



Francúzsko si na jar pripomenula 200. výročie úmrtia Napoleona Bonaparta (5. mája 1821). Slávny Korzičan je jednou z najrozdeľujúcejších postáv francúzskych dejín, jeho obrovský prínos k vytvoreniu moderného štátu je v protipóle s pomermi v imperiálnej monarchii a vojnovým štváčstvom.