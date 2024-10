MED9: Prímerie na Blízkom východe je potrebné okamžite

Nikózia 11. októbra (TASR) - Lídri deviatich južných štátov EÚ (MED9) v rámci summitu na Cypre vyzývali na okamžité prímerie po prudkej eskalácii konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh v Libanone. Predstavitelia krajín zároveň odsúdili útoky na príslušníkov Dočasných síl OSN (UNIFIL), ku ktorým došlo vo štvrtok a v piatok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



"Na pozadí konfliktu v Pásme Gazy vyjadrujeme hlboké znepokojenie z eskalácie vojenského konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom," uviedli lídri v spoločnom vyhlásení. Vyzvali tiež na okamžité zaslanie humanitárnej pomoci do Libanonu a prímerie na tzv. modrej línii. Ide o neoficiálnu demarkačnú čiaru, ktorú vytvorila OSN a za ktorú sa v roku 2000 mali stiahnuť izraelskí vojaci.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok žiadal aj "ukončenie všetkého násilia" páchaného voči pracovníkom UNIFIL v Libanone. Reagoval tak na útok, pri ktorom utrpeli zranenia dve osoby z mierovej misie neďaleko izraelských hraníc.



"Toto je absolútne neprijateľné a žiadame o skoncovanie s násilím, ktoré sužuje mierové sily OSN," vyhlásil Sánchez. "Veliteľstvo UNIFIL-u a dve talianske základne zasiahla streľba izraelskej armády... To je neakceptovateľné a porušuje to záväzok o uplatňovaní rezolúcie č. 1701, ktorá upravuje prítomnosť mierových síl," zdôraznila talianska premiérka Giorgia Meloniová. V Libanone sa nachádza viac ako 1000 talianskych vojakov v rámci misie.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron tiež odsúdil útoky na pracovníkov UNIFIL-u a zároveň zdôraznil, že zastavenie vývozu zbraní používaných v Pásme Gazy je jediným spôsobom, ako skoncovať s bojmi v oblasti.



Na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 bola v roku 2006 ukončená mesiac trvajúca vojna medzi Hizballáhom a Izraelom. Rezolúcia vyzvala na úplné stiahnutie Izraela z južného Libanonu a na to, aby libanonská armáda a mierové jednotky OSN boli jedinými ozbrojenými silami južne od rieky Lítání.