Medgyessy: Členstvo v EÚ posilnilo Maďarsko, euro by ho posilnilo viac

Budapešť 25. apríla (TASR) - Od rozšírenia Európskej únie (EÚ) pred 20 rokmi, keď do nej vstúpilo aj Maďarsko, sa Maďarom žije lepšie a toto členstvo láka do krajiny aj zahraničných investorov. Vyhlásil to bývalý premiér Péter Medgyessy na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, kde si v stredu so zástupcami Európskej únie a členských štátov pripomenuli 20. výročie vstupu desiatich štátov do EÚ. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Medgyessy, ktorý viedol aj rezort financií a v roku 2004 pri vstupe Maďarska do EÚ bol predsedom maďarskej vlády, pripomenul, že za 20 rokov dostalo Maďarsko finančné prostriedky EÚ zodpovedajúce ročnému HDP krajiny.



"Maďarsko, ktoré je členom EÚ, priťahuje zahraničných investorov a zavedenie eura by prispelo k zvýšeniu disciplíny hospodárskej politiky, pretože by znamenalo kontrolu. V krajine náchylnej k autokracii však vedeniu kontrola nie vždy vyhovuje," povedal expremiér.



Medgyessy poznamenal, že terajší premiér Viktor Orbán vidí záruku zabezpečenia suverenity Maďarska v "obsadení Bruselu", pričom suverenitu si krajiny vedia posilniť tým, že sú silnejšími a bohatšími. "Niet pochýb o tom, že sme sa ako členovia EÚ stali bohatšími a silnejšími," dodal.



Za veľkú chybu označil, že Maďarsko prichádza o významnú časť dotácií EÚ. Domnieva sa, že slabé stránky ekonomiky Maďarska sú spôsobené štrukturálnymi problémami, chybami v hospodárskej politike i v krokoch národnej banky, ako aj nedostatkami konkurencieschopnosti, ktoré by sa dali zmierniť len finančnými zdrojmi EÚ.



"Chápem, že máme spory s EÚ, mal by som ich aj ja, keby som bol premiérom. Existujú však aspekty, ktoré by mali v týchto sporoch prevážiť," podčiarkol.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)