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Médiá: Americká vláda schválila Paramountu akvizíciu WBD
Ministerstvo spravodlivosti dospelo k záveru, že fúzia nepoškodí hospodársku súťaž ani spotrebiteľov v USA, či už v televíznom alebo streamovacom biznise alebo vo filmovej produkcii.
Autor TASR
Washington 14. júna (TASR) - Americká vláda schválila prevzatie hollywoodskeho veterána Warner Bros Discovery (WBD) konkurenčnou spoločnosťou Paramount bez podmienok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ministerstvo spravodlivosti dospelo k záveru, že fúzia nepoškodí hospodársku súťaž ani spotrebiteľov v USA, či už v televíznom alebo streamovacom biznise alebo vo filmovej produkcii. Zároveň však ešte prebiehajú skúmania prevzatia z hľadiska hospodárskej súťaže vo viacerých amerických federálnych štátoch aj mimo USA, napríklad v Európe.
Za Paramountom stojí rodina softvérového miliardára Larryho Ellisona, ktorý je známy ako podporovateľ prezidenta Donalda Trumpa. Pôvodne sa už vlani Netflix dohodol s WBD na kúpe jeho streamovacej a filmovej divízie. Paramount sa však nevzdal a predložil vyššiu ponuku na celý koncern WBD vrátane televíznych staníc, ako je CNN. Hodnota transakcie predstavuje približne 111 miliárd USD (95,96 miliardy eur).
Trumpovi kritici v USA sa obávajú, že CNN by pod hlavičkou Paramountu mohla stratiť redakčnú nezávislosť, podobne ako sa to už stalo v iných prípadoch, keď médiá prevzali miliardári lojálni voči prezidentovi. Paramountu šéfuje syn Larryho Ellisona, filmový producent David Ellison.
Trump viackrát povedal, že je preňho mimoriadne dôležité, aby pri dohode s WBD zmenila majiteľa aj spravodajská stanica, ktorá o ňom často informovala kriticky.
(1 EUR = 1,1567 USD)
Ministerstvo spravodlivosti dospelo k záveru, že fúzia nepoškodí hospodársku súťaž ani spotrebiteľov v USA, či už v televíznom alebo streamovacom biznise alebo vo filmovej produkcii. Zároveň však ešte prebiehajú skúmania prevzatia z hľadiska hospodárskej súťaže vo viacerých amerických federálnych štátoch aj mimo USA, napríklad v Európe.
Za Paramountom stojí rodina softvérového miliardára Larryho Ellisona, ktorý je známy ako podporovateľ prezidenta Donalda Trumpa. Pôvodne sa už vlani Netflix dohodol s WBD na kúpe jeho streamovacej a filmovej divízie. Paramount sa však nevzdal a predložil vyššiu ponuku na celý koncern WBD vrátane televíznych staníc, ako je CNN. Hodnota transakcie predstavuje približne 111 miliárd USD (95,96 miliardy eur).
Trumpovi kritici v USA sa obávajú, že CNN by pod hlavičkou Paramountu mohla stratiť redakčnú nezávislosť, podobne ako sa to už stalo v iných prípadoch, keď médiá prevzali miliardári lojálni voči prezidentovi. Paramountu šéfuje syn Larryho Ellisona, filmový producent David Ellison.
Trump viackrát povedal, že je preňho mimoriadne dôležité, aby pri dohode s WBD zmenila majiteľa aj spravodajská stanica, ktorá o ňom často informovala kriticky.
(1 EUR = 1,1567 USD)