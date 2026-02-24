< sekcia Zahraničie
Médiá: Americké stíhačky F-22 pristáli na juhu Izraela
Dvanásť stíhačiek F-22 podľa zistení portálu vyrazilo spoločne s tankovacími lietadlami KC-46 z leteckej základne Lakenheath v anglickom grófstve Suffolk.
Autor TASR
Tel Aviv 24. februára (TASR) - Americké stíhačky F-22 vybavené technológiou stealth pristáli na leteckej základni na juhu Izraela. V utorok odštartovali zo základne v Spojenom kráľovstve. Informáciu priniesol spravodajský portál The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Dvanásť stíhačiek F-22 podľa zistení portálu vyrazilo spoločne s tankovacími lietadlami KC-46 z leteckej základne Lakenheath v anglickom grófstve Suffolk. Jedna z nich sa údajne počas letu pre technické problémy vrátila naspäť do Spojeného kráľovstva.
Podľa služby Military Air Tracking Alliance (MATA) v uplynulých dňoch Spojené štáty presunuli na Blízky východ desiatky stíhačiek typov F-35, F-22 či F-15, tiež dopravné, tankovacie a radarové lietadlá.
Trump v poslednom období Iránu opakovane pohrozil vojenskou intervenciou. USA už v januári na Blízkom východe nasadili lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, smeruje tam aj najväčšia lietadlová loď USS Gerald R. Ford, ktorá kotví pri Kréte.
USS Ford čelí podľa amerického denníka The Wall Street Journal problémom s upchávaním systému VCHT (Vacuum Collection, Holding and Transfer) pre odvod odpadovej vody zo 650 toaliet na palube. Opakovane zlyháva a často celé sekcie toaliet prestanú fungovať.
