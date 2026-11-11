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Médiá: Bessent sa pre vyhrážky smrťou presťahoval na vojenskú základňu
Trump v pondelok vyhlásil, že vojna s Iránom, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky koncom februára, je z vojenského hľadiska fakticky ukončená a Spojené štáty teraz iba udržiavajú súčasný stav.
Autor TASR
Washington 11. novembra (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent sa nedávno presťahoval zo svojho domu na vojenskú základňu po tom, ako sa mu Irán začal vyhrážať smrťou. V utorok o tom informoval denník The New York Times, píše TASR.
Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ amerických spravodajských služieb v októbri podľa agentúry Reuters upozornil, že Irán zintenzívnil svoje snahy zamerať sa na americký personál a jeho plány na likvidáciu amerických občanov dosiahli „pokročilú fázu“. Teherán už skôr poprel, že by plánoval útoky na predstaviteľov a ľudí na území USA
Bessent, ktorý od augusta vedie kampaň ekonomického tlaku proti Iránu, je dosiaľ posledným členom administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opustil svoj domov z bezpečnostných dôvodov. Aké vážne sú hrozby voči jeho osobe, nie je podľa NYT jasné. Americkí predstavitelia uviedli, že Irán má iba obmedzenú schopnosť podniknúť rozsiahle útoky na území USA alebo inde v zámorí.
Trump v pondelok vyhlásil, že vojna s Iránom, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky koncom februára, je z vojenského hľadiska fakticky ukončená a Spojené štáty teraz iba udržiavajú súčasný stav.
Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ amerických spravodajských služieb v októbri podľa agentúry Reuters upozornil, že Irán zintenzívnil svoje snahy zamerať sa na americký personál a jeho plány na likvidáciu amerických občanov dosiahli „pokročilú fázu“. Teherán už skôr poprel, že by plánoval útoky na predstaviteľov a ľudí na území USA
Bessent, ktorý od augusta vedie kampaň ekonomického tlaku proti Iránu, je dosiaľ posledným členom administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opustil svoj domov z bezpečnostných dôvodov. Aké vážne sú hrozby voči jeho osobe, nie je podľa NYT jasné. Americkí predstavitelia uviedli, že Irán má iba obmedzenú schopnosť podniknúť rozsiahle útoky na území USA alebo inde v zámorí.
Trump v pondelok vyhlásil, že vojna s Iránom, ktorú vyvolali americké a izraelské útoky koncom februára, je z vojenského hľadiska fakticky ukončená a Spojené štáty teraz iba udržiavajú súčasný stav.