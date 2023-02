Médiá: Biden navštívi Poľsko koncom februára, možno príde aj Zelenskyj

Varšava 1. februára (TASR) - Počas plánovanej návštevy amerického prezidenta Joea Bidena v Poľsku, pravdepodobne koncom februára, by mohol do Poľska prísť aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom poľský denník Gazeta Prawna, na ktorý sa odvolávajú aj viaceré ďalšie poľské médiá. Správu prináša TASR.



O Bidenovej návšteve v Poľsku sa hovorí v súvislosti s výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára. Samotný americký prezident však tento termín návštevy v Poľsku ešte v pondelok nepotvrdil. O jeho ceste na Ukrajinu sa pritom neuvažuje, uvádza poľský denník.



Prítomnosť Zelenského v Poľsku má byť súčasťou širšieho diplomatického úsilia Kyjeva. Zelenskyj by mal podľa informácií poľských novín predstaviť svoj mierový plán a zvolať medzinárodnú konferenciu o Ukrajine. Diplomatický zdroj v Kyjeve pre Gazetu Prawnu uviedol, že plán by mal zahŕňať bezpečnostné záruky pre Ukrajinu zo strany USA, Kanady, Británie, Nemecka, Poľska, Turecka a Izraela.



Dokument má obsahovať desať bodov, pričom jeho základom je uznanie územnej celistvosti Ukrajiny spred ruskej anexie Krymu v roku 2014. Ďalšie ustanovenia sa vraj týkajú bezpečnosti jadrových elektrární, potravinovej bezpečnosti, výmeny väzňov a návratu ukrajinských detí deportovaných do Ruska. Zelenskyj bude žiadať aj zriadenie medzinárodného trestného tribunálu, ktorý by sa mal zaoberať vojnovými zločinmi spáchanými na Ukrajine.