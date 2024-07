Médiá: Biden plánuje podporiť zásadné reformy Najvyššieho súdu USA

Washington 17. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden zvažuje, že verejne podporí reformy Najvyššieho súdu Spojených štátov vrátane zrušenia doživotného menovania sudcov. S odvolaním sa na nemenované zdroje o tom informovali americké médiá, uvádza TASR.



Týmto krokom by sa Biden stal prvým úradujúcim prezidentom USA za posledné generácie, ktorý podporil zásadné úpravy v spôsobe fungovania najvyššieho súdneho orgánu v USA. Zároveň by to znamenalo zvrat v jeho vlastnom postoji.



Biden o svojich úvahách informoval kolegov z Demokratickej strane v sobotu počas videorozhovoru. Ako prvý o tom napísal denník Washington Post. Podľa jeho zdrojov povedal, že s odborníkmi pripravuje "zásadné reformy najvyššieho súdu", ktoré čoskoro oznámi.



Tieto údajné plány súvisia s nedávnymi rozhodnutiami súdu vrátane zrušenia ústavného práva na interrupciu, rozšírenia práva na držbu zbrane či garantovania čiastočnej imunity prezidentom.



Medzi hlavnými zmenami, ktoré chce Biden podporiť, je obmedzenie funkčného obdobia deviatich sudcov Najvyššieho súdu USA, ktorí sú v súčasnosti menovaní doživotne. Údajne sa tiež chystá podporiť vypracovanie revidovaného etického kódexu, ktorý by bol záväzný a vynútiteľný.



Podľa zdrojov tiež zvažuje, či by mal presadiť zmenu ústavy, ktorá by zvrátila nedávny verdikt najvyššieho súdu. Na základe neho bola americkým prezidentom priznaná imunita v súvislosti s niektorými krokmi, ktoré urobili počas výkonu funkcie.



Súd začiatkom júla uznal, že Donald Trump má ako bývalý prezident určitú imunitu voči trestnému stíhaniu. Tento rozsudok môže oddialiť jeho súdny proces v prípade obvinenia zo sprisahania s cieľom zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020.



Akékoľvek zmeny, o ktorých Biden uvažuje, by si vyžadovali súhlas kongresmanov, čo je podľa agentúry AP nepravdepodobné v rozdelenom Kongrese USA.



Biden sa doteraz vyhýbal volaniu po reforme najvyššieho súdu zavedením obmedzení funkčných období alebo rozšírením počtu kresiel v súdnej rade. Niektorí demokrati vyzvali na tieto zmeny po tom, ako Trump vymenoval troch konzervatívnych sudcov.