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Médiá: Biely dom odvolal šéfa kybernetickej bezpečnosti po výpadkoch
Prezident USA Donald Trump údajne plne podporil toto odvolanie, pretože Cairncross podľa zdroja nemal potrebnú kvalifikáciu na výkon tejto funkcie.
Autor TASR
Washington 20. novembra (TASR) - Šéfa amerického úradu pre kybernetickú bezpečnosť Seana Cairncrossa odvolali z funkcie, uviedol zdroj blízky Bielemu domu pre agentúru AFP. K jeho odvolaniu došlo po rozsiahlych výpadkoch a v čase rastúcich obáv z hrozieb spojených s umelou inteligenciou, píše TASR.
Prezident USA Donald Trump údajne plne podporil toto odvolanie, pretože Cairncross podľa zdroja nemal potrebnú kvalifikáciu na výkon tejto funkcie.
Na jeho miesto dočasne nastúpi súčasná riaditeľka pre informačné technológie na ministerstve obrany Kirsten Daviesová, ktorá má vhodnejšiu kvalifikáciu na výkon funkcie.
V uplynulých týždňoch rozsiahle výpadky narušili cestovanie, komunikáciu a elektronický obchod pre množstvo ľudí v USA. Zasiahli aj prísne utajovanú internú komunikačnú sieť Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).
Trumpova vláda je vystavená kritike za spôsob, akým reagovala na tieto výpadky, informuje agentúra Reuters. Predstaviteľ amerických spravodajských služieb v stredu uviedol, že narušenia prevádzky kritických systémov v uplynulom týždni neboli dôsledkom útoku.
Prezident USA Donald Trump údajne plne podporil toto odvolanie, pretože Cairncross podľa zdroja nemal potrebnú kvalifikáciu na výkon tejto funkcie.
Na jeho miesto dočasne nastúpi súčasná riaditeľka pre informačné technológie na ministerstve obrany Kirsten Daviesová, ktorá má vhodnejšiu kvalifikáciu na výkon funkcie.
V uplynulých týždňoch rozsiahle výpadky narušili cestovanie, komunikáciu a elektronický obchod pre množstvo ľudí v USA. Zasiahli aj prísne utajovanú internú komunikačnú sieť Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA).
Trumpova vláda je vystavená kritike za spôsob, akým reagovala na tieto výpadky, informuje agentúra Reuters. Predstaviteľ amerických spravodajských služieb v stredu uviedol, že narušenia prevádzky kritických systémov v uplynulom týždni neboli dôsledkom útoku.