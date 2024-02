Médiá: Budapešť schváli vstup Švédska do NATO

Budapešť 18. februára (TASR) - Na obzore sa zrejme črtá nová maďarsko-švédska dohoda v otázke švédskych bojových lietadiel Gripen, uviedol v nedeľu server index.hu. Podľa neho sa tak otvorí cesta k tomu, aby parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz ratifikovala vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v sobotu vystúpil s výročnou správou o stave krajiny, v ktorej okrem iného povedal, že diskusia o vstupe Švédska do NATO sa blíži ku koncu a môže byť ratifikovaná v úvode jarnej schôdze maďarského parlamentu.



Podľa exkluzívnych informácií servera obe vlády už týždne intenzívne rokujú, pričom vlády Maďarska a Švédska sa snažia o dohodu týkajúcu sa vojenského a obranného priemyslu. Server pripomína, že Švédi podali žiadosť o vstup do NATO takmer v rovnakom čase ako Fíni, no zatiaľ, čo Budapešť schválila žiadosť Fínska koncom marca minulého roka, Švédsko na maďarskú ratifikáciu ešte stále čaká.



"Čím rýchlejšie Maďarsko prijme rozhodnutie o ratifikácii, tým rýchlejšie sa budeme môcť rozprávať o veciach, o ktorých sa dá diskutovať, len ak bude členom NATO aj Švédsko. Otázka stíhačiek Gripen je dôležitou témou, dlhoročnou spoluprácou, ktorá sa môže ďalej rozvíjať, ak sa aj Švédsko pripojí k NATO," pripomenul index.hu slová švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona z 1. februára pred summitom v Bruseli, kde sa Kristersson krátko neformálne stretol s Orbánom.



Podľa servera Maďarsko získalo od Švédska 14 kusov JAS-39 Gripen v rámci nájomnej zmluvy z roku 2001, ktorú naposledy upravili v roku 2012. Táto zmluva v roku 2026 vyprší. Obe strany by sa však mohli dohodnúť na spolupráci aj v iných oblastiach obranného priemyslu, ktorá by bola výhodná pre maďarské ozbrojené sily.



Isté však je, že o tejto spolupráci prebehli rokovania na úrovni predsedov vlád a že sa o tom bude hovoriť v rámci stredajšieho rokovania Orbánovej vlády. A keďže mimoriadna schôdza parlamentnej frakcie bude tiež v stredu (ešte pred rozhodnutím parlamentu), je možné, že rozhodnutie vlády o nových obstarávaniach otvorí cestu, aby poslanci Fideszu hlasovali za vstup Švédska do NATO, píše index.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)