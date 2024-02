Médiá: Českí konzervatívci nechcú vo frakcii ECR Orbána a jeho Fidesz

Budapešť 7. februára (TASR) - Najväčšia česká konzervatívna strana ODS nepodporuje vstup maďarskej vládnej strany Fidesz do pravicovej euroskeptickej frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR) v Európskom parlamente, ktorú vedie talianska premiérka Giorgia Meloniová. S odvolaním sa na webovú stránku Euractiv to konštatoval v stredu server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Fidesz do ECR nepatrí a pre mňa i mnohých z nás vo frakcii je jeho prijatie úplne vylúčené. Vážne nepotrebujeme vo frakcii člena, ktorý posledné dva roky prostredníctvom Ukrajiny vydieral Európsku úniu. Orbán nemá nič spoločné s hodnotami ECR," napísala na platforme X poslankyňa EP za ODS Veronika Vrecionová.



Maďarský premiér Viktor Orbán po stretnutí s Meloniovou minulý týždeň povedal, že Fidesz sa po voľbách do EP pridá k ECR. Predsedníčka ECR však prijatie Fideszu podmienila tým, že sa Orbán vzdá svojho protiukrajinského postoja a zlepší svoj vzťah s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Fidesz opustil stredopravú Európsku ľudovú stranu (EPP) v marci 2021 a odvtedy nie je členom žiadnej frakcie EP. Fidesz už mesiace prejavuje záujem o vstup do ECR, ktorej členmi sú viacerí Orbánovi spojenci vrátane Meloniovej strany Talianske bratstvo a poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS), dodáva telex.hu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)