Médiá: Česko bude trénovať ukrajinských pilotov

Praha 5. mája (TASR) - Český premiér Petr Fiala v pondelok prijal na Úrade vlády ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počas oficiálnej návštevy v Českej republike. Hovorili o aktuálnej situácii na Ukrajine, mierových rokovaniach či pokračujúcej pomoci Kyjevu. TASR o tom informuje na základe správy servera Novinky.cz.



Fiala po rokovaní oznámil, že Česko bude pokračovať vo výcviku ukrajinských pilotov na lietadlách L-159 a stíhačkách F-16. Podľa jeho slov Ukrajinci v súčasnosti už cvičia na trenažéroch. „Sme pripravení prehĺbiť náš podiel na výcviku vojakov. Výcvik môže prebiehať napríklad v Náměšti,“ priblížil Fiala.



Ukrajinský líder s Fialom hovoril aj o ďalšom tlaku na Rusko. „Sankcie by mali ostať (v platnosti) a zosilňovať sa, kým bude Rusko naťahovať (rokovania o prímerí) a stupňovať svoju agresiu,“ povedal Zelenskyj podľa portálu iDnes.cz.



Dôležitou súčasťou pomoci pre Ukrajinu je aj česká muničná iniciatíva. „Od začiatku roka sa na Ukrajinu dodalo pol milióna kusov veľkokalibrovej munície. Sprostredkovali sme viac ako dvetisíc kusov ťažkej techniky, 620 diel, takmer 300 tankov, vyše 50 raketometov a tak ďalej,“ povedal český premiér. Do iniciatívy sa zapojilo 11 krajín a do konca roka Ukrajine odovzdá celkovo už 1,8 miliónov kusov delostreleckej munície, ak pôjde všetko podľa plánov.



Ukrajinský prezident poďakoval za podporu z Česka a tiež za prijatie ukrajinských utečencov po februári 2022. „Ukrajina si veľmi váži vašu pomoc,“ zdôraznil Zelenskyj. Vyzdvihol aj diskusiu so zástupcami českého obranného priemyslu. Očakáva, že vzájomné vzťahy sa odrazia aj na posilnení výrobných kapacít na Ukrajine, čo by mohlo viesť k technologickému rozvoju oboch krajín.



V pondelok český minister vnútra Vít Rakušan a jeho ukrajinský rezortný partner Olexij Černyšov podpísali memorandum o vzniku návratových centier. „Česká republika prijala najväčší počet ukrajinských utečencov na hlavu, ktorých sa darí veľmi dobre integrovať. Je však potrebné urobiť ďalší krok... vznik tohto strediska zlepší integráciu Ukrajincov do českej spoločnosti a môže tiež pomôcť s (ich) dobrovoľnými návratmi do vlasti, keď nastane (ten správny) čas,“ upresnil Fiala.



Strediská by mali poskytnúť potrebné informácie o možnostiach návratu do krajiny pôvodu, tiež právnu pomoc a podporu v rámci povojnovej obnovy. Podobné centrá by mali vzniknúť aj v Nemecku a Poľsku.



Zelenskyj v pondelok rokoval aj s vedením Poslaneckej snemovne. Popoludní sa stretol s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom a naplánované sú aj stretnutia so študentami, ukrajinskou komunitou či zástupcami zbrojárskych spoločností.