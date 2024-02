Médiá: Delegácia Izraela vedená šéfom Mosadu mieri do Paríža

Jeruzalem 23. februára (TASR) - Izraelská delegácia na čele so šéfom spravodajskej služby Mosad Davidom Barneom mieri do francúzskeho Paríža, aby odblokovala rokovania o prímerí v Pásme Gazy. Správu priniesli v piatok izraelské médiá, informuje TASR podľa agentúry AFP.



V Paríži sa k Barneovi podľa izraelských médií pripojí Ronen Bar, šéf tajnej služby Šin Bet zameranej na vnútroštátnu bezpečnosť a kontrašpionáž.



Barnea bol v Paríži aj koncom januára, kde so svojimi náprotivkami zo Spojených štátov a Egypta a premiérom Kataru rokoval o novom prerušení bojov. Podľa zdrojov z palestínskeho hnutia Hamas plán prímeria vtedy zahŕňal šesťtýždňové prerušenie bojov a prepustenie 200 až 300 palestínskych väzňov výmenou za 35 až 40 rukojemníkov, ktorých Hamas uniesol v októbri pri útoku na Izrael.



Rokovania odvtedy prebiehajú aj v Egypte, kde sa na nich zúčastňoval aj vodca politického výboru hnutia Hamas Ismáíl Haníja. Ten opustil Egypt podľa palestínskych militantov vo štvrtok večer.



Hamas žiada úplné prímerie a stiahnutie izraelských vojakov z Gazy, no izraelský premiér Benjamin Netanjahu tieto požiadavky odmietol. Netanjahu uviedol, že jeho vláda je otvorená prerušeniu bojov, avšak sľúbil, že Izrael nepoľaví, kým nedosiahne úplne víťazstvo a zničenie Hamasu. Odmieta tiež prepustenie Palestínčanov, ktorí sa zapojili do útoku Hamasu na Izrael.



Kým bol Haníja v Káhire, americký vyslanec pre Blízky východ Brett McGurk sa v Izraeli pokúšal dosiahnuť predĺženú pauzu v konflikte, aby sa domov mohli dostať všetci rukojemníci, píše AFP.



Počas týždeň trvajúceho prímeria bolo vlani na konci novembra prepustených vyše 100 rukojemníkov, ktorých členovia Hamasu pri útoku na Izrael 7. októbra uniesli do Pásma Gazy. Výmenou za to bolo prepustených 240 Palestínčanov väznených v Izraeli.