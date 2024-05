Médiá: Do Pásma Gazy začala prúdiť pomoc cez priechod Kerem Šalom

Káhira 26. mája (TASR) - Do Pásma Gazy začala v nedeľu prúdiť humanitárna pomoc cez hraničný priechod Kerem Šalom. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na egyptské médiá, píše TASR.



Celkovo 200 nákladných vozidiel s pomocou sa presunulo z egyptskej strany hraničného priechodu Rafah, ktorý je uzavretý od začiatku mája, južne k priechodu Kerem Šalom, napísala webová stránka al-Qahera News.



Šéf egyptského Červeného polmesiaca pre agentúru Reuters potvrdil, že do Pásma Gazy má v nedeľu prísť cez hraničný priechod Kerem Šalom 200 kamiónov s humanitárnou pomocou vrátane štyroch nákladiakov s palivom. Všetku pomoc z Egypta kontrolujú izraelské úrady a následne je distribuovaná prostredníctvom OSN.



Egyptské médiá nespresnili, koľko nákladných áut už prešlo cez kontrolu na hraničnom priechode, no napísali, že štyri nákladiaky s palivom už smerujú do nemocníc v palestínskej enkláve.



Egypt odmietol koordinovať pomoc cez priechod Rafah, kým budú palestínsku stranu kontrolovať izraelské jednotky. Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí sa však v piatok dohodol s prezidentom USA Joeom Bidenom, že Káhira bude dočasne posielať humanitárnu pomoc do Pásma Gazy cez Kerem Šalom, pripomína AFP.