Médiá: Európska komisia pracuje na výhodách pre adeptov členstva

Budapešť/Brusel 20. marca (TASR) - Európska komisia (EK) pracuje na novom návrhu, aby krajiny vo fáze prístupových rokovaní, ako sú Ukrajina, Moldavsko a štáty západného Balkánu, mali z členstva isté výhody. Stalo by sa tak ešte predtým, ako sa stanú plnoprávnymi členmi EÚ, píše v stredu server hvg.hu s odvolaním sa na správu týždenníka Politico, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Návrh EK ráta pre adeptov na členstvo s postupným prístupom na vnútorný trh, pričom však tieto krajiny budú musieť splniť všetky požiadavky.



Pre súčasné členské štáty však môže byť ešte dôležitejší ďalší zámer Bruselu, v zmysle ktorého by sa postupne zrušila jednohlasnosť, podčiarkol hvg.hu. Právo veta by tak nahradila v súčasnosti všeobecne platná kvalifikovaná väčšina, to znamená hlasy vlád reprezentujúcich 55 percent členských krajín a 65 percent obyvateľov EÚ.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)