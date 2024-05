Médiá: Hamas odmieta aktuálny návrh dohody s Izraelom, chce rokovať

Gaza/Káhira/Tel Aviv 2. mája (TASR) – Islamistické hnutie Hamas odmieta súčasný návrh dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy, chce však pokračovať v rokovaniach. S odvolaním sa na izraelské médiá o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA, píše TASR.



"Náš postoj k aktuálnemu dokumentu pre rokovania je negatívny," povedal hovorca Hamasu sídliaci v Libanone Usáma Hamdán v stredu večer v libanonskej televízii, ako informoval spravodajský portál Times of Israel (TOI).



Tlačové oddelenie Hamas však následne spresnilo, že vedenie hnutia síce aktuálne návrhy Izraela bez zmien neodsúhlasí, no je pripravené ďalej rokovať, napísali noviny New York Times. Podľa TOI by oficiálna odpoveď Hamasu na návrhy Izraela mohla prísť v najbližších hodinách.



V rámci rokovaní prostredníctvom sprostredkovateľov v egyptskej Káhire odovzdali Hamasu návrh na prímerie výmenou za prepustenie izraelských rukojemníkov. Líder Hamasu v Pásme Gazy Jahjá Sinwár si však myslí, že návrh obsahuje úskalia a nezaručuje, že sa vojna v Gaze skončí. Uviedol to zdroj blízky Sinwárovi v stredu večer pre izraelskú televíziu Kešet 12.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu na stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom povedal, že Izrael začne s ofenzívou v meste Rafah na juhu Pásma Gazy, ak bude Hamas naďalej podmieňovať dohodu o rukojemníkoch ukončením vojny. Uviedli to izraelské a americké zdroje pre spravodajský portál Axios. Blinken podľa nich hovoril o "veľmi veľkorysom" návrhu Izraela.



Blinken v stredu opätovne vyzval Hamas, aby návrh akceptoval. "Ak Hamasu naozaj záleží na palestínskom ľude a chce vidieť okamžité zmiernenie jeho utrpenia, mal by túto dohodu prijať," povedal novinárom.