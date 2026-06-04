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Médiá: Hrdina z Bondi Beach čelí obvineniam z útoku na svojho otca
Muž sa stretol aj s premiérom Anthonym Albanesem a získal vyše jeden milión dolárov zo zbierky v jeho prospech.
Autor TASR
Sydney 4. júna (TASR) - Muž zo Sydney, ktorému sa pripisuje záchrana desiatok osôb počas minuloročnej streľby na pláži Bondi, čelí obvineniam z útoku na svojho otca. Vo štvrtok to potvrdila polícia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Štyridsaťštyriročný Ahmed al Ahmed čelí obvineniam z napadnutia svojho otca, uviedli tamojšie médiá vrátane televízie ABC. Polícia v Novom Južnom Walese pre AFP k záležitosti uviedla, že v „nedeľu 15. marca prijala správu o údajnom napadnutí v dome v Bankstown, ku ktorému došlo v pondelok 9. marca“. Tento týždeň bol 44-ročný muž obvinený z útoku a prenasledovania a pred súd sa postaví 29. júna. Austrálska polícia spravidla pre médiá nepotvrdzuje identitu obvinených jednotlivcov.
Ahmed al Ahmed sa dostal do povedomia verejnosti vlani v decembri, keď jednému zo strelcov na Bondi Beach vytrhol zbraň, otočil ju proti nemu a prinútil ho ustúpiť. Streľba na pláži mala antisemitský motív a vyžiadala si 15 mŕtvych a desiatky zranených. On sám utrpel niekoľko poranení a museli ho operovať.
Muž sa stretol aj s premiérom Anthonym Albanesem a získal vyše jeden milión dolárov zo zbierky v jeho prospech. Média v máji informovali, že jeho dvaja bratia čelia pred súdom obvineniam, že sa nátlakom pokúšali získať časť týchto peňazí.
Štyridsaťštyriročný Ahmed al Ahmed čelí obvineniam z napadnutia svojho otca, uviedli tamojšie médiá vrátane televízie ABC. Polícia v Novom Južnom Walese pre AFP k záležitosti uviedla, že v „nedeľu 15. marca prijala správu o údajnom napadnutí v dome v Bankstown, ku ktorému došlo v pondelok 9. marca“. Tento týždeň bol 44-ročný muž obvinený z útoku a prenasledovania a pred súd sa postaví 29. júna. Austrálska polícia spravidla pre médiá nepotvrdzuje identitu obvinených jednotlivcov.
Ahmed al Ahmed sa dostal do povedomia verejnosti vlani v decembri, keď jednému zo strelcov na Bondi Beach vytrhol zbraň, otočil ju proti nemu a prinútil ho ustúpiť. Streľba na pláži mala antisemitský motív a vyžiadala si 15 mŕtvych a desiatky zranených. On sám utrpel niekoľko poranení a museli ho operovať.
Muž sa stretol aj s premiérom Anthonym Albanesem a získal vyše jeden milión dolárov zo zbierky v jeho prospech. Média v máji informovali, že jeho dvaja bratia čelia pred súdom obvineniam, že sa nátlakom pokúšali získať časť týchto peňazí.