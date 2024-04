Médiá: Irán je v kontakte s USA s cieľom obnoviť jadrové rokovania

Teherán 21. apríla (TASR) - Irán je v kontakte so Spojenými štátmi s cieľom obnoviť rokovania o jadrovej dohode, informovali v nedeľu tamojšie médiá. TASR sa odvoláva na agentúru DPA.



Iránska misia pri OSN v New Yorku v súčasnosti koordinuje rozhovory. S informáciami prišiel iránsky denník Šargh, ktorý v správe citoval informované zdroje.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v sobotu potvrdil, že počas jeho pobytu v New Yorku sa uskutočnili aj rozhovory o jadrovej dohode. Ďalšie podrobnosti však neposkytol a nepovedal ani to, či sa rozhovory uskutočnili aj so zástupcami USA.



Dodal, že Irán má záujem o "diplomatické riešenie" konfliktov na Blízkom východe. Podľa komentátorov chce vedenie v Teheráne využiť nedávny vojenský konflikt s úhlavným nepriateľom Izraelom ako páku na oživenie jadrovej dohody o Spoločnom komplexnom akčnom pláne (JCPOA), známom ako jadrová dohoda. Do rovnakého kontextu sa zaraďuje aj plánovaná návšteva generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho v Teheráne.



Jadrová dohoda z roku 2015 zaviedla pre Irán prísne limity na produkciu obohateného uránu, ktorý môže byť využitý ako palivo v jadrových reaktoroch, no aj munícia v jadrových hlaviciach. Výmenou za tieto obmedzenia sa signatárske krajiny zaviazali zmierniť ekonomické sankcie proti Iránu. V roku 2018 však od dohody odstúpili Spojené štáty na čele s vtedajším prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré následne na islamskú republiku uvalili nové sankcie.