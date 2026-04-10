Médiá: Irán odmieta rokovať, kým nebude prímerie aj v Libanone
Autor TASR
Islamabad/Teherán 10. apríla (TASR) - Irán oficiálne informoval vládu v Pakistane, že sa nezúčastní na rokovaniach so Spojenými štátmi v Islamabade, kým Izrael nezačne uplatňovať prímerie aj v Libanone. Informovala o tom turecká agentúra Anadolu, podľa ktorej to iránskej agentúre Fárs povedal nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou. Podobnú správu s odvolaním sa na svoj zdroj napísala v piatok aj ruská agentúra TASS, píše TASR.
Agentúra Fárs tak poprela informácie niektorých amerických médií, že iránska delegácia už pricestovala do Islamabadu.
V metropole Pakistanu sa mali v piatok začať priame rokovaniach medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Iránu o ukončení viac ako päť týždňov trvajúcej vojny. Biely dom však vo štvrtok vyhlásil, že rokovania sa nemajú uskutočniť v piatok, ale v sobotu.
„Delegácia ešte neprišla a rokovania nie sú možné, ak bude Izrael pokračovať v útokoch na Libanon,“ poznamenal zdroj agentúry TASS.
Teherán bude súhlasiť s ukončením vojny s USA iba v prípade, že sa budú akceptovať podmienky, ktoré obsahuje desaťbodový plán Iránu a „po finalizácii jeho detailov prostredníctvom rokovaní“, vyhlásil podľa TASS iránsky veľvyslanec v Uzbekistane Mohammad Alí Eskandarí.
Hovorca ministerstva zahraničných vecí Iránu Esmáíl Bakájí medzičasom podľa Anadolu vyhlásil, že konanie rozhovorov bude závisieť od rešpektovania prímeria na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Pakistanskí sprostredkovatelia a tiež zástupcovia Iránu tvrdia, že dohoda o prímerí z utorka zahŕňala aj Libanon, avšak USA a Izrael to popierajú. Izrael od stredy zintenzívnil útoky v Libanone, pri ktorých odvtedy zahynulo viac než 300 ľudí a viac než tisíc ich utrpelo zranenia.
Pakistan pred plánovanými rokovaniami výrazne zvýšil v hlavnom meste bezpečnostné opatrenia. V Islamabade nasadili viac ako 10.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek vrátane vojakov, policajtov a polovojenských jednotiek. Vládna štvrť a diplomatická zóna sú uzavreté.
Podľa zástupcu najvyššieho iránskeho vodcu v Indii Abdolmadžída Hakímolláhího ajatolláh Modžtabá Chameneí má situáciu v krajine pod kontrolou a osobne rozhodol o prímerí vo vojne s USA a Izraelom. Súčasne dodal, že iránsky vodca „veľmi skoro vystúpi a priamo sa ľuďom prihovorí“.
