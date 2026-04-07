Médiá: Irán po Trumpovej hrozbe obmedzil diplomatické kontakty s USA
Autor TASR
Teherán 7. apríla (TASR) - Irán sa rozhodol obmedziť svoje diplomatické styky s USA v dôsledku utorkového varovania amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyhlásil, že zanikne celá civilizácia, ak Teherán nevyhovie jeho ultimátu na otvorenie Hormuzského prielivu. Informovali o tom viaceré americké médiá, píše TASR podľa stanice Sky News.
Trump dal Iránu počas veľkonočných sviatkov ultimátum, aby v utorok do 20.00 h východoamerického času (streda 02.00 h SELČ) opäť otvoril Hormuzský prieliv. V opačnom prípade pohrozil rozpútaním „pekla“.
V utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social spomenul civilizáciu, ktorá túto noc „zomrie a už sa nikdy nevráti späť“. Pravdepodobne narážal na svoje ultimátum.
Denník Wall Street Journal (WSJ) uviedol, že Teherán v reakcii na jeho slová s Washingtonom „prerušil priamu diplomaciu“. Dodal, že rokovania s mediátormi o prímerí medzi oboma krajinami pokračujú.
WSJ uvádza, že diplomatická reakcia Teheránu na najnovšiu Trumpovu hrozbu „skomplikovala snahy o dosiahnutie dohody“ do termínu stanoveného americkým prezidentom. Podľa jedného zo zdrojov denníka chcel týmto krokom Irán vyslať signál nesúhlasu a odporu.
Sky News pripomína, že väčšina rokovaní Washingtonu s Teheránom bola sprostredkovaná inými krajinami, vrátane Pakistanu.
Denník New York Times (NYT) s odvolaním sa na tri iránske zdroje zverejnil mierne odlišnú správu v porovnaní s WSJ: Teherán podľa neho prerušil rokovania s USA práve prostredníctvom Pakistanu.
Iránske médiá následne vyvrátili tvrdenia, že Teherán prerušil alebo obmedzil diplomatické kontakty s Washingtonom.
