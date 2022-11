Médiá: Irán pomôže Rusku s výrobou dronov pre vojnu na Ukrajine

Washington 20. novembra (TASR) - Rusko uzatvorilo dohodu s Iránom na začatie výroby "stoviek" bezpilotných ozbrojených lietadiel určených pre vojnu na Ukrajine, ktoré sa budú vyrábať priamo na ruskom území. TASR o tom informuje podľa nedeľňajších správ agentúr DPA a Reuters, ktoré čerpali z denníka The Washington Post.



Denník s odvolaním sa na zdroje z amerických a iných západných tajných služieb uvádza, že Rusko a Irán pracujú na tom, aby v nasledujúcich mesiacoch mohli spustiť výrobu dronov na základe dohody, ktorú uzatvorili na stretnutí začiatkom novembra.



Teherán pritom v súčasnosti posúva Moskve informácie o "dizajne a kľúčových komponentoch", aby mohla začať s výrobou dronov, uvádza The Washington Post s odvolaním sa tri nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou.



Ruské ministerstvo obrany bezprostredne nereagovalo na otázky agentúry Reuters, ktorá ho žiadala v tejto veci o vyjadrenie.



Rusko už použilo stovky dronov Šahíd-136 iránskej výroby. Tieto bezpilotné stroje dokážu preletieť niekoľko stoviek kilometrov, krúžiť okolo vybranej oblasti a následne zosadnúť aj so svojím výbušným nákladom. Rusko tieto drony zvyčajne používa pri útokoch na energetickú infraštruktúru na Ukrajine.



Moskva síce poprela, že používa tzv. kamikadze drony vyrobené v Iráne, no Teherán začiatkom tohto mesiaca priznal, že Rusku nejaké drony dodal. Ak Moskva začne produkovať drony sama, bude môcť spomínané útoky zintenzívniť, domnieva sa DPA.