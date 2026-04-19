Médiá: Irán sa zatiaľ nerozhodol zapojiť do nového kola rokovaní s USA
Významným sporným bodom zostáva otvorenie Hormuzského prielivu, kľúčového pre celosvetové dodávky ropy.
Autor TASR
Teherán 19. apríla (TASR) - Irán sa zatiaľ nerozhodol zapojiť do nového kola rokovaní so Spojenými štátmi v pakistanskom Islamabade. Požaduje ukončenie námornej blokády jeho prístavov, uviedla v nedeľu iránska tlačová agentúra Tasnim blízka Revolučným gardám. Americký prezident Donald Trump predtým oznámil, že zástupcovia USA budú v pondelok večer v Pakistane s cieľom rokovať o ukončení vojny, píše TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Americkú delegáciu povedie viceprezident J. D. Vance, uviedol predstaviteľ Bieleho domu pre AFP. Trump predtým naznačil, že Vance sa na ceste nezúčastní. Súčasťou delegácie majú byť aj vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner. Irán sa k možnému stretnutiu doteraz oficiálne nevyjadril.
Spojené štáty a Irán viedli prvé rokovania na vysokej úrovni v Pakistane minulý víkend 11. a 12. apríla, skončili sa však bez zjavných výsledkov. Vyvolalo to otázky, či sa im poradí dohodnúť na ukončení vojny, ktorú sa začala 28. februára leteckými údermi USA a Izraela na Irán, pred vypršaním súčasného prímeria najbližšiu stredu.
Významným sporným bodom zostáva otvorenie Hormuzského prielivu, kľúčového pre celosvetové dodávky ropy. Irán v piatok oznámil jeho opätovné sprístupnenie, rozhodnutie však v sobotu odvolal po oznámení Trumpa, že USA budú pokračovať v námornej blokáde iránskych prístavov, kým sa neuzavrie mierová dohoda.
