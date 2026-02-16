< sekcia Zahraničie
Médiá: Iránske Revolučné gardy začali cvičenia v Hormuzskom prielive
Podľa iránskej štátnej televízie sa v prielive konajú intenzívne cvičenia námorných síl IRGC pod dohľadom ich veliteľa Mohammada Pakpúra.
Autor TASR
Teherán 16. februára (TASR) - Iránske Revolučné gardy (IRGC) v pondelok začali sériu vojenských cvičení v Hormuzskom prielive, informovali tamojšie štátne média. Ide o strategickú dopravnú trasu v Perzskom zálive, cez ktorú prúdi približne 20 percent svetovej výroby ropy, píše TASR podľa agentúry AFP.
Podľa iránskej štátnej televízie sa v prielive konajú intenzívne cvičenia námorných síl IRGC pod dohľadom ich veliteľa Mohammada Pakpúra.
Cieľom je pripraviť Revolučné gardy na „potenciálne bezpečnostné a vojenské hrozby“ v Hormuzskom prielive a rýchlo na ne reagovať, informovala televízia. Nie je známe, ako dlho budú trvať.
Vojenské cvičenia IRGC sa konajú v čase, kedy sa Teherán a Washington pripravujú na ďalšie kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe. Stretnutie zástupcov oboch krajín by sa malo uskutočniť v utorok vo švajčiarskej Ženeve. Obe sprostredkoval Omán.
AFP pripomína, že Spojené štáty na Blízky východ v januári vyslali lietadlovú loď USS Abraham Lincoln sprevádzanú tromi raketovými torpédoborcami. Minulý týždeň americký prezident Donald Trump potvrdil, že Washington do oblasti vyslal aj druhú lietadlovú loď - USS Gerald R. Ford. Podľa jeho slov by mala čoskoro vyplávať na Blízky východ z Karibiku.
